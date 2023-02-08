В Россию приехали смартфоны realme 10 Pro и realme 10 Pro+ 5G. Цены уже известны

realme 10 Pro (8+128 Гб) от 22 999 руб;

realme 10 Pro (8+256 Гб) от 25 999 руб;

realme 10 Pro+ (8+128 Гб) от 32 999 руб;

realme 10 Pro+ (12+256 Гб) от 36 999 руб.

Компания realme начинает продажи линейки смартфонов 10 Pro в России. Об этом сообщает пресс-служба.Линейка состоит из двух смартфонов: realme 10 Pro и realme 10 Pro+ 5G. Они очень похожи, но вторая модель получила более продвинутое «железо». Оба смартфона умеют обновлять изображение на экране с частотой 120 Гц и оснащены камерами 108 Мп.Это флагманская модель линейки, которая отличается ультралегким корпусом и высокой производительностью. За нее, кстати, отвечает восьмиядерный чип MediaTek Dimencity 1080 5G, выполненный по техпроцессу 6-нм и набирающий 520 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Пользователям доступны версии с 8 и 12 Гб оперативной памяти, которую можно динамически расширить до 24 Гб. Объем встроенного накопителя — 128 либо 256 Гб.Отдельное внимание вендор уделяет дисплею. Экран realme 10 Pro выполнен по AMOLED-технологии и изогнут по краям. Переживать за случайные нажатия не стоит: от них избавят фирменные технологии X-touch и Anti-mistouch. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, разрешение — 2412х1080, контрастность — 5 000 000 : 1, цветовой охват — 100% пространства DCI-P3. Пиковая яркость матрицы находится на уровне 900 нит, устройство умеет подавлять шумы при слабом освещении. Кстати, эту технологию сертифицировали немецкие специалисты лаборатории TUV Rheinland.За звук отвечают два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio. Корпус тонкий и легкий, всего 7,78 мм при весе в 173 грамма. Задняя крышка выполнена в уникальном дизайне realme: преломленный свет на корпусе смартфона создает динамичный трехмерный эффект, будто растягиваясь до предела на сверхвысокой скорости. Он достигается за счет сложного покрытия, состоящего из нескольких слоев нанопленки толщиной от 275 до 400 нм, а каждый слой, в свою очередь, имеет свою нанотекстуру, транспарентность и градиент. Модель продается в трех цветах: золотой, голубой и черный.Самое интересное в смартфоне — 108 Мп-камера ProLight. Блок камер состоит из основного модуля, «сверхширика» на 8 Мп и макрообъектива с фокусным расстоянием 40 мм. Смартфон буквально напичкан современными алгоритмами обработки изображения, такими как QuickShot Acceleration (ночные снимки за 1 сек), Image Fusion (улучшение HDR) и ProLight (обработка RAW в ночном режиме для повышения детализации).realme 10 Pro+ оснащен технологией 3x In-sensor Zoom, которая позволяет добиваться эффекта 3-кратного оптического зума, используя средние 12 мегапикселей камеры. Интеллектуальные рекомендации «Умный город» предложат один из 15 доступных фильтров для конкретного географического положения.Устройство работает под управлением realme UI 4.0 с «умным» Always-on-Display, адаптированным режимом для долгой и приятной работы с браузером, и сенсорным движком, который обрабатывает касания экрана и подстраивает под них анимацию. А еще в оболочке реализован ряд функций конфиденциальности. интеллектуальные рекомендации «Умный город», которые помогут выбрать из 15 доступных фильтров подходящий для конкретного географического положенияСмартфон получил аккумулятор емкостью 5000 mAh, который заряжается быстро по собственной технологии realme — SUPERVOOC. Устройство поддерживает зарядку до 67 Ватт, а специальные технологии обеспечат эффективное снижение нагрева и сопротивления. realme 10 Pro+ набирает 0-50% за 17 минут, а полная зарядка займет 45 минут. Поддерживается реверсивная зарядка.Что касается младшей модели, то она оснащена «безграничным» дисплеем без изгиба с динамической частотой обновления изображения до 120 Гц и тонкими рамками 1 мм. Фотовозможности, емкость аккумулятора и нюансы дизайна в нем точно такие же, как в старшей модели. Отличие составляет чип Snapdragon 695 5G и максимальная мощность зарядки до 33 Ватт. realme 10 Pro весит 190 грамм и имеет толщину корпуса 8,1 мм.Оба устройства уже продаются в России в трех цветах. Вот официальные цены: