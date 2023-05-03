В Россию приезжает аналог седана Kia Rio. Видим ценник и грустим

Олег

Kia

Фото: cars.co.za 

В России открыт предзаказ на Kia Pegas. Об этом пишет RG.ru.

Согласно источнику, новые Kia Pegas собираются в Китае на совместном заводе Dongfeng Yueda Kia и будут завозиться в Россию именно оттуда. По классификации этот седан во многом анологичен очень популярному в нашей стране Kia Rio, который больше не продается и не собирается в РФ.

Kia Pegas доедут к нам с 1,4-литровым мотором на 95 л.с. с четырехступенчатой классической АКПП. Габариты авто: длина 4300 мм, колесная база — 2570 мм, вес — от 1020 кг. Среди опций комфорта есть передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа, парктроник, камера заднего вида, люк, ESC. При этом в продажу могут приехать и более простые комплектации. 

Kia
Фото: autohome.com.cn

Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn

Автомобиль будет продаваться у нас за 2 150 000 рублей, при этом можно сбить цену до 1 850 000 рублей, если воспользоваться «понижаторами» от дилера. Пару лет назад Kia Rio можно было приобрести гораздо дешевле, но с другой стороны, в современных реалиях иномарка южнокорейского бренда дешевле 2 млн рублей это не такое плохое предложение. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

tellurian
+5083
tellurian
Для чего и кого такие машины по такой цене?
Они не едут особо.
Печально, во что превращается авторынок в РФ :(
Сегодня в 11:17
#
Олег Воронин
+2090
Олег Воронин tellurian
Обычная семейная умеренно комфортная тошниловка. Сам всегда ездил на подобных моторах. Всё что около 100 лошадей неплохо продается в массы, но ценники разумеется сейчас подросли. Что поделать.
Сегодня в 11:28
#
tellurian
+5083
tellurian Олег Воронин
Не понимаю машины меньше 200 сил.
Самая комфортная езда получается. Когда надо обогнать, когда надо кайфануть.
Сегодня в 14:03
#
Вася Вотафаков
+5488
Вася Вотафаков
Мне кажется за эти деньги лучше купить годовалый кроссовер с небольшим или отсутствующим пробегом.
Сегодня в 11:56
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