В Россию приезжает аналог седана Kia Rio. Видим ценник и грустим

В России открыт предзаказ на Kia Pegas. Об этом пишет RG.ru.Согласно источнику, новые Kia Pegas собираются в Китае на совместном заводе Dongfeng Yueda Kia и будут завозиться в Россию именно оттуда. По классификации этот седан во многом анологичен очень популярному в нашей стране Kia Rio, который больше не продается и не собирается в РФ.Kia Pegas доедут к нам с 1,4-литровым мотором на 95 л.с. с четырехступенчатой классической АКПП. Габариты авто: длина 4300 мм, колесная база — 2570 мм, вес — от 1020 кг. Среди опций комфорта есть передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа, парктроник, камера заднего вида, люк, ESC. При этом в продажу могут приехать и более простые комплектации.Автомобиль будет продаваться у нас за 2 150 000 рублей, при этом можно сбить цену до 1 850 000 рублей, если воспользоваться «понижаторами» от дилера. Пару лет назад Kia Rio можно было приобрести гораздо дешевле, но с другой стороны, в современных реалиях иномарка южнокорейского бренда дешевле 2 млн рублей это не такое плохое предложение.