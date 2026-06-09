В Россию принудительно вернули Netflix, Spotify, ChatGPT, Gemini и другие зарубежные сервисы
Фото Magnific
«Билайн» объявил о запуске прямого доступа к ряду зарубежных сервисов, которым ранее были невозможно пользоваться в России без средств обхода блокировок. Речь идёт о платформах, не запрещённых Роскомнадзором, но по собственной инициативе прекративших работу на территории РФ — Spotify, Netflix, ChatGPT, Gemini, Brawl Stars и других.
Генеральный директор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин сообщил, что опция стала доступна с 9 июня пользователям подписки bee. Доступ к сайтам и приложениям открывается автоматически — не нужно устанавливать сторонний софт, вносить дополнительную плату или выполнять какие-либо настройки. По словам Анохина, «Билайн» рассматривает возможность расширения перечня доступных сервисов и внедрения VPN-сервиса в другие тарифные планы, чтобы абонентам не требовалось совершать дополнительных действий.
Запуск «белого VPN» стал практической реализацией идеи, которая обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на прошлой неделе. Тогда Анохин рассказывал, что эта идея после долгих обсуждений нашла поддержку у профильных ведомств. Сама технология работает только на смартфонах с SIM-картой «Билайна», а использование через модемы и стационарные роутеры, по неофициальным данным, может ограничиваться.
Впрочем, «Билайн» не единственный оператор, заинтересованный в работе иностранных сервисов через разрешённый властями VPN. В Т2 ранее заявляли, что эта инициатива носит межотраслевой характер и прорабатывается всеми крупными игроками совместно с регуляторами.
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Комментарии ()
+61
Какой красивый пи..ёж, вернули они, тупо на уровне оператора в..бали vpn подписчикам и «мы вам вернули»🤣🤣🤣
Вчера в 21:03
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А подписки на нетфликс спотик и чат гпт они тоже оплатят нам? Ммм?
Вчера в 21:24
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