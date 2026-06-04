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В Россию принудительно вернут Netflix, Spotify, ChatGPT, Gemini и другие зарубежные сервисы

Александр

Фото Magnific

Сотовые операторы обсуждают с властями возможность предоставить россиянам легальный доступ к зарубежным сервисам, которые недоступны без использования средств обхода блокировок. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что идея введения «белых списков VPN» получила поддержку. Речь идёт не о федеральном перечне одобренных VPN-сервисов, а о разрешении открыть доступ к отдельным ресурсам, которые не подпали под ограничения Роскомнадзора, но добровольно ушли с российского рынка. В качестве примера Анохин привёл онлайн-кинотеатр Netflix и нейросети (ChatGPT, Claude, Gemini), которые остаются востребованными у россиян.

В «Билайне» подчеркнули, что у операторов уже есть надёжные инструменты верификации, позволяющие отличать реальных пользователей от автоматизированных систем, а связка номера телефона с «Госуслугами» могла бы стать дополнительной гарантией. Роскомнадзор уже создал белый список корпоративных VPN и легитимных прокси-серверов, в который компании могут внести свои сети для исключения из фильтрации. В этот список уже включено около 75 тысяч IP-адресов, а главными требованиями к таким VPN являются блокировка доступа к запрещённым ресурсам и сотрудничество с РКН.

Представитель Т2 заявил, что это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы. Она направлена на удовлетворение спроса со стороны миллионов россиян, которые продолжают искать способы сохранить доступ к ушедшим с рынка зарубежным сервисам. Если эта инициатива будет реализована, россияне смогут пользоваться Netflix, нейросетями и другими сервисами без необходимости искать обходные пути. Встанет вопрос о том, как оплачивать подписки, но наверняка операторы будут готовы предложить решение (тем более, что у большинства из них уже есть сервисы для оплаты подписок).
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Комментарии (3)

kardigan
+4468
kardigan
Интересно, а оплачивать то их каким образом? Или они с превеликим удовольствием предоставят бесплатный доступ?
Сегодня в 10:15
#
+148
olegvl2
Они живут в другой вселенной все
Сегодня в 10:34
#
+40
Slepoy2.0
Вы ответите мне лучше честно на один маленький вопрос – почему нейросеть Яндекс – всё-таки Сухое влагалище? Например если её сравнивать с нейросетью грог. Почему нельзя хотя бы один раз сделать хорошая? Раньше, от Яндекс нейросеть была умнее. А теперь все стало грустнее.
час назад в 12:31
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