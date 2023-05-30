В Россию привезли аналоги Kia Rio и Hyundai Solaris по приятным ценам

Олег

Kia

Фото: Kia

Автодилеры привезли новые машины и снизили цены на уже продающиеся. Об этом пишет Autonews.

Согласно источнику, существенно снизился ценник популярного лифтбека Skoda Superb. Его привез один из российских дилеров в частном порядке и продавал за 3 850 000 рублей. Авто укомплектован мотором 1,4 литра мощностью 150 л.с. и роботизированной КПП, а также рядом опций комфорта: парктроником, датчиками света и дождя, двухзонным климатом и мультимедиа с сенсорным экраном. Сейчас цена упала — автомобиль можно приобрести за 3 670 00 рублей.

Помимо этого, другой автодилер привез параллельным импортом небольшой седан Kia Pegas (на фото выше). Его можно рассматривать, как аналог крайне популярной в РФ модели Kia Rio: автомобиль оборудован мотором 1,4 литра мощностью 95 л.с., четырехступенчатым гидроавтоматом, ABS, бортовым компьютером и передними ЭСП. Автомобиль продается за 1 590 000 рублей.

Hyundai
Фото: Hyundai

Спрос на современные недорогие авто остается высоким, поэтому некоторые дилеры привезли еще и Hyundai Сelesta (аналог Solaris, 2 500 000 руб.), Volkswagen Bora (2 290 000 руб.), Suzuki Ertiga (2 230 000 руб.) и Toyota Vios (2 200 000 руб.). С учетом текущих реалий такие цены можно назвать приемлемыми, и даже неплохими. 

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Источник:
Autonews
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Комментарии

+10
Игорь
"цены можно назвать приемлемыми, и даже неплохими. "
Солярис 2,5 мульта, охренеть какие неплохие цены.
2 часа назад в 10:56
#
+68
Slawoc.M
Называть цены не плохими будет потребитель, а не дилер, для дилера они могут быть хоть какими. А вот потребитель со своей зарплатой уверенно может сказать какие это цены для бюджетных авто. Накинули на шкоду суперг 1800000 и скинули 180000 и назвали всё это снижения цен)))))
час назад в 11:18
#
+132
Sergey2048
Это не реалити, а зарабатывание огромных денег.Не совсем понимаю, зачем нам роспотребнадзор ?
58 минут назад
#