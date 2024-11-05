В Россию привезли iQOO Z9 — 6,7-дюймовый субфлагман со Snapdragon, 144 Гц и ёмкой батареей



В России стартуют официальные продажи среднебюджетного смартфона с околофлагманскими характеристиками от суббренда Vivo — iQOO Z9. Устройство привлекает автономностью и качеством дисплея, но к производительности в теории могут быть вопросы.



Новинка от iQOO получила тонкий — 7,98 мм — и компактный корпус, её вес — 194,6 грамма. При этом внутри скрывается емкий аккумулятор 6000 mAh и фирменная система охлаждения 6K Vapor Chamber Cooling System. Дисплей диагональю 6,7 дюйма выполнен по технологии OLED и имеет разрешение 452 ppi — картинка обещает быть детализированной и гладкой. Частота обновления изображения 144 Гц также порадует владельца.











За производительность здесь отвечает среднебюджетный чип Snapdragon 7 Gen 3 — бренд заявляет, что он обеспечит «производительность, сопоставимую с флагманскими моделями, и обеспечивает высокую энергоэффективность». Насколько это соответствует действительности — покажет время.







Смартфоны iQOO Z9 будут доступны в российских маркетплейсах, а также в официальном интернет-магазине Vivo в версиях 8+256 Гб и 12+512 Гб. Ценники пока не разглашаются.