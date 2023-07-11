В Россию привезли хэтчбек Renault Sandero с новым названием и впечатляющим ценником

Олег

Sandero

Фото: Dacia

Один из российских импортеров привез популярный хэтчбек Renault Sandero для продажи внутри страны. Об этом пишет RG.ru.

Согласно источнику, автомобиль ввезен под брендом Dacia Sandero — на дорогах РФ можно иногда встретить модели Logan и Largus под брендом Dacia. Машина, ввезенная для продажи в России, собрана в Испании, для неё уже выдан отечественный электронный ПТС.

Dacia Sandero оснащена литровым 90-сильным бензиновым мотором и КПП вариатором. Продавец оценил её в 2 047 000 рублей, что немало для небольшого малолитражного хэтчбека бюджетного сегмента. 

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Источник:
RG.ru
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