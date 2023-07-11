В Россию привезли хэтчбек Renault Sandero с новым названием и впечатляющим ценником

Фото: Dacia
Один из российских импортеров привез популярный хэтчбек Renault Sandero для продажи внутри страны. Об этом пишет RG.ru.
Согласно источнику, автомобиль ввезен под брендом Dacia Sandero — на дорогах РФ можно иногда встретить модели Logan и Largus под брендом Dacia. Машина, ввезенная для продажи в России, собрана в Испании, для неё уже выдан отечественный электронный ПТС.
Dacia Sandero оснащена литровым 90-сильным бензиновым мотором и КПП вариатором. Продавец оценил её в 2 047 000 рублей, что немало для небольшого малолитражного хэтчбека бюджетного сегмента.
Один из российских импортеров привез популярный хэтчбек Renault Sandero для продажи внутри страны. Об этом пишет RG.ru.
Согласно источнику, автомобиль ввезен под брендом Dacia Sandero — на дорогах РФ можно иногда встретить модели Logan и Largus под брендом Dacia. Машина, ввезенная для продажи в России, собрана в Испании, для неё уже выдан отечественный электронный ПТС.
Dacia Sandero оснащена литровым 90-сильным бензиновым мотором и КПП вариатором. Продавец оценил её в 2 047 000 рублей, что немало для небольшого малолитражного хэтчбека бюджетного сегмента.