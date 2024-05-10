В Россию привезли кроссовер Samsung QM6. Ценник удивительно приятный

Один из российских автодилеров выставил на продажу кроссовер, брендированный Samsung. Об этом пишут «Автоновости дня».Согласно источнику, машина приехала из Южной Кореи — там она продается под именем Samsung QM6. На самом же деле внутри скрывается хорошо известный нам Renault Koleos 2024 года выпуска.

По словам продавца из Санкт-Петербурга, автомобиль представлен в единственной «премиальной» комплектации, но не перечислил никаких опций. Из сети известно, что топовый Samsung QM6 оснащен цифровой приборной панелью, мультимедиа с сенсорным дисплеем, кожаным мультирулем, круиз-контролем, климат-контролем, светодиодными фарами, кожаным салоном и так далее.Под капотом у кроссовера 2-литровый дизель мощностью 144 л.с. с вариатором и передним приводом. Продавец оценил машину в 3 499 000 рублей, сообщив, что это «ниже рынка». Ранее оригинальный Renault Koleos уже доезжал до РФ — в Подмосковье его выставили за 4 450 000 рублей. Кроссовер от Samsung продается существенно дешевле.