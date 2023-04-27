В Россию привезли новую Kia K5. Угадайте, сколько стоит седан в минимальной комплектации

Российские дилеры начали продавать новые автомобили Kia K5 2023 года выпуска. Цены зависят от объёма мотора, комплектации и аппетита продавца.Kia K5 в комплектации GT Line может похвастаться передними и задними парктрониками с камерой заднего вида, датчиками света и дождя, электрорегулировкой и вентиляцией передних кресел. Кроме того, в ней установлено водительское кресло с функцией памяти, а также декоративное освещение салона, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогревы руля, всех сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателей. Также в автомобилях есть дисплей цифровой панели приборов и медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.Минимальный прайс за машину с 2-литровым мотором на 150 л.с. и базовым набором опций в Нижневартовске, Москве, Рязани и Тольятти составляет 2,9 млн рублей. Комплектации «побогаче» с таким же мотором стартуют с 3,7 млн рублей.Дороже всего новые Kia K5 обойдутся жителям Санкт-Петербурга: цены на младшую версию стартуют с 3,9 млн рублей, а топовая модель GT Line с 240-сильным мотором на 2 литра — от 4,2 млн рублей.