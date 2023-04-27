В Россию привезли новую Kia K5. Угадайте, сколько стоит седан в минимальной комплектации

Фархад

kia k5

Российские дилеры начали продавать новые автомобили Kia K5 2023 года выпуска. Цены зависят от объёма мотора, комплектации и аппетита продавца.

Kia K5 в комплектации GT Line может похвастаться передними и задними парктрониками с камерой заднего вида, датчиками света и дождя, электрорегулировкой и вентиляцией передних кресел. Кроме того, в ней установлено водительское кресло с функцией памяти, а также декоративное освещение салона, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогревы руля, всех сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателей. Также в автомобилях есть дисплей цифровой панели приборов и медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

kia k5

Минимальный прайс за машину с 2-литровым мотором на 150 л.с. и базовым набором опций в Нижневартовске, Москве, Рязани и Тольятти составляет 2,9 млн рублей. Комплектации «побогаче» с таким же мотором стартуют с 3,7 млн рублей.

Дороже всего новые Kia K5 обойдутся жителям Санкт-Петербурга: цены на младшую версию стартуют с 3,9 млн рублей, а топовая модель GT Line с 240-сильным мотором на 2 литра — от 4,2 млн рублей.

-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Автоновости Дня
Cсылки по теме:
Новенький «Москвич 3» можно арендовать. Сколько стоит минута поездки?
Мошенники разводят владельцев Mercedes из-за блокировки сервисов. Вот как обойти ограничения самостоятельно
Toyota Camry вернулась в РФ с новым названием и ценником

Рекомендации

Рекомендации

Диванный воин, глиномес, пень лупоглазый и другие обзывательства, наглядно показанные нейросетью
Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Den Prite
+147
Den Prite
Блин, я не угадал 🥺
27 апреля 2023 в 23:02
#
Влад Соло
+649
Влад Соло
Однушка 40 квм в Краснодаре дешевле этой одноразовой брички.
27 апреля 2023 в 23:46
#
tellurian
+5066
tellurian Влад Соло
В Домодедово однушка 47м2 стоит 7 млн
28 апреля 2023 в 06:35
#
+17
sexualanimal
За эти деньги можно g30 на вторичке купить, а тут киа
27 апреля 2023 в 23:51
#
tellurian
+5066
tellurian sexualanimal
Тут новая, там бу.
Есть люди принципиально покупают только новое. Я брал только 2-3 летние. Цены лучше, комплектации шире.
28 апреля 2023 в 06:37
#
EDD
+235
EDD tellurian
Авто, выехавшее с салона — уже б/у, практически по всем параметрам. И минус 15% к ценнику сразу же.
28 апреля 2023 в 06:40
#
–195
NYX sexualanimal
🤦‍♂️ сук, я не могу. Тут в пору эту 5ку с оврага скидывай от дефицита запчастей и конских цен. А они в теме про бюджетный новый надёжный(!) тарантас затирают, что надо обязательно премиум брать. Один тухлый понт в бошке. Айфон головного мозга.
28 апреля 2023 в 08:25
#
tellurian
+5066
tellurian NYX
Нет дефицита. На 5ку БМВ запчастей много как оригинала, так и нет.
Ещё и паленых куча.
28 апреля 2023 в 20:42
#
–195
NYX tellurian
1) Цены выросли.
2) много палева под видом орига.
3) тема не про б/у понторезы.
Дефицита и правда, может и не быть))
29 апреля 2023 в 10:16
#
Юра из МУРа
+21
Юра из МУРа
Внешность у Audi RS7 спёрли? И это не седан!
28 апреля 2023 в 00:54
#
+4678
Carter_Mayers
Если выбирать между корейцем и китайцем за большие или такие же деньги, то однозначно кореец. Так же, как и жена кореянка, будет намного лучше китаянки. Как говорится, кто на несколько голов выше и лучше во всём, того сразу видно издалека и в пиаре они не нуждаются
28 апреля 2023 в 13:25
#
–195
NYX Carter_Mayers
И тут дешевый понт. Нихера ни в чем компетенции нет, но мнения имеем.
29 апреля 2023 в 14:24
#
+4678
Carter_Mayers NYX
Вот ты чувак прям дохрена компетентный, лишь бы китайцев напихать во все дыры а нормальных производителей в любой сфере засрать. Очень объективно просто, ага
Вчера в 20:21
#
+11
Пётр Фрязин Carter_Mayers
На китайцев наверное вспахивает потому как такая нездоровая «любвь» к их продуктам вообще иначе не ясна
Вчера в 20:26
#
–292
xtcxtc
кроме ооо зао итд никто эту херь не купит
28 апреля 2023 в 20:40
#