В Россию привезли новые кроссоверы Toyota Highlander. Цены просто космические

На российском авторынке стартовали продажи новых кроссоверов Toyota Highlander 2023 года выпуска, производимых в Китае. Их привозят по параллельному импорту.Автомобили доступны с двигателями на 2,5 л и 3,5 л. Цены зависят от регионов. Например, за самую бюджетную версию с мотором на 2,5 л краснодарский дилер просит 5 млн рублей, а семиместную модель с кожаной обивкой сидений и таким же мотором в Омске оценили в 5,6 млн рублей.Гибридный кроссовер в хорошей комплектации с адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, камерой кругового обзора и мотором мощностью 249 л.с. обойдётся в 6,6 млн рублей. Цена самой дорогой версии с мотором на 3,5 л составляет 7,1 млн рублей.В Китае, откуда эти автомобили поставляются, цены стартуют с $36 200 (~2,8 млн рублей).