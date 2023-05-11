В Россию привезли новые кроссоверы Toyota Highlander. Цены просто космические

Пока будут брать за такие цены , то так и будет и цена будет только расти, а все эти разговоры про дорогую логистику это для бедных мозгами, цены в России начали поднимать практически до тех что есть сейчас , за долго до начала Системы Водяного Охлаждения, видимо было решение , что машин стало слишком много , да и неприятно нафаршированным деньгами уважаемым людям , что какие то там середнячки могут кредитнуться и ездить на автомобилях как у патрициев, вот и задрали цены
час назад в 20:22
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