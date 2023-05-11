В Россию привезли новые кроссоверы Toyota Highlander. Цены просто космические

Фархад
Highlander

На российском авторынке стартовали продажи новых кроссоверов Toyota Highlander 2023 года выпуска, производимых в Китае. Их привозят по параллельному импорту.

Автомобили доступны с двигателями на 2,5 л и 3,5 л. Цены зависят от регионов. Например, за самую бюджетную версию с мотором на 2,5 л краснодарский дилер просит 5 млн рублей, а семиместную модель с кожаной обивкой сидений и таким же мотором в Омске оценили в 5,6 млн рублей.

Highlander

Гибридный кроссовер в хорошей комплектации с адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, камерой кругового обзора и мотором мощностью 249 л.с. обойдётся в 6,6 млн рублей. Цена самой дорогой версии с мотором на 3,5 л составляет 7,1 млн рублей.

В Китае, откуда эти автомобили поставляются, цены стартуют с $36 200 (~2,8 млн рублей).
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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+93
Volnorez Uraganov
Пока будут брать за такие цены , то так и будет и цена будет только расти, а все эти разговоры про дорогую логистику это для бедных мозгами, цены в России начали поднимать практически до тех что есть сейчас , за долго до начала Системы Водяного Охлаждения, видимо было решение , что машин стало слишком много , да и неприятно нафаршированным деньгами уважаемым людям , что какие то там середнячки могут кредитнуться и ездить на автомобилях как у патрициев, вот и задрали цены
час назад в 20:22
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