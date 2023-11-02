В Россию проникла опасная версия WhatsApp для Android

Артем
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Мессенджер распространяется через Telegram и обещает пользователям продвинутые функции. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что в приложении кроется опасный вирус, который берет под контроль управление смартфоном.

По сообщению специалистов вредоносное ПО замечено на арабских и азербайджанских канала, но постепенно проникает на смартфоны российских пользователей. С 5 по 31 октября «Лаборатория Касперского» предотвратила свыше 340 тысяч атак с использованием «продвинутого» WhatsApp в более чем ста странах по всему миру.

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Мод мессенджера устанавливает новое шпионское ПО. Троян активируется при подключении смартфона к розетке, а злоумышленники могут свободно украсть данные контактов, пароли аккаунтов, файлы хранящиеся в памяти и даже установить прослушку через микрофон. 

Эксперты уже сообщили в поддержку Telegram о каналах с угрозой, однако вирус может перекинуться и на другие открытые источники. Чтобы уберечь устройства от опасности, не устанавливайте приложение из непроверенных источников.
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Источник:
Mail.ru
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Комментарии

Misha Gynin
–76
Misha Gynin
Встаньте перед зеркалом и изобразив изумление на лице прочтите последнее слово заголовка громко и несколько раз подряд 😛
час назад в 00:17
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