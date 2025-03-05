В Россию вернулась Honda CR-V. Ценник уже объявили

Олег

Фото: Honda
Фото: Honda


Российский автоимпортер «Мотор-плейс» объявил о старте продаж кроссовера Honda, да не простого, а «в Premium-версии». Модельный год не указан, однако визуально версия на фото похожа на 2024 год. В плане цены волшебства не случилось, и она включает в себя все налоги, таможенные платежи и утильсбор.

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Кроссовер Honda CR-V Premium получил бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 193 «лошади» и с вполне стандартными 243 Нм крутящего момента, работает это всё в паре с бесступенчатой КПП G‑Design Shift CVT — проще говоря, вариатором. Для бездорожья предусмотрена система полного привода Real-Time AWD. Заявленный расход — 8,2 литра на сотню на 92-м бензине, правда режим вождения не указан; возможно, цифра означает расход на трассе.

Фото: Honda
Фото: Honda

В набор опций входят системы двухзонного климат‑контроля, камера 360°, система «старт‑стоп», система бесключевого доступа, адаптивный круиз‑контроль, систему предотвращения столкновений, помощь в удержании полосы, дистанционный запуск двигателя и электропривод крышки багажника, панорамная крыша.

«Мотор-плейс» утверждает, что импортирует автомобили Honda официально — «с получением всех сертификатов, прохождением необходимых тестов безопасности и уплатой налогов». Все ввезенные авто получают официальную гарантию от Honda и дистрибьютера. Цена автомобиля — 5,9 млн рублей. Немало, однако японские кроссоверы и в лучшие времена не стоили дешево. 

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Комментарии

Pavel Nikiforov
+732
Pavel Nikiforov
кому он нужен за почти 6 лямов?!
это ж машина уровня спортаж\крета\рав4.... те ни рыба, ни мясо
откуда у среднестатистического кроссовера ценник с закосом в бизнес?!
час назад в 16:33
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tellurian
+2183
tellurian
В своё время японские машины стоили сильно дешевле немецких. Потому и брали их. Выбор был между ними и корейцами.
В текущих условиях, спрос будет не большой. Для фанатов марки.
Кредит не многие могут себе позволить с текущими ставками.
44 минуты назад
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