В Россию вернулась Honda CR-V. Ценник уже объявили

Фото: Honda
Российский автоимпортер «Мотор-плейс» объявил о старте продаж кроссовера Honda, да не простого, а «в Premium-версии». Модельный год не указан, однако визуально версия на фото похожа на 2024 год. В плане цены волшебства не случилось, и она включает в себя все налоги, таможенные платежи и утильсбор.
Фото: Honda
В набор опций входят системы двухзонного климат‑контроля, камера 360°, система «старт‑стоп», система бесключевого доступа, адаптивный круиз‑контроль, систему предотвращения столкновений, помощь в удержании полосы, дистанционный запуск двигателя и электропривод крышки багажника, панорамная крыша.
«Мотор-плейс» утверждает, что импортирует автомобили Honda официально — «с получением всех сертификатов, прохождением необходимых тестов безопасности и уплатой налогов». Все ввезенные авто получают официальную гарантию от Honda и дистрибьютера. Цена автомобиля — 5,9 млн рублей. Немало, однако японские кроссоверы и в лучшие времена не стоили дешево.