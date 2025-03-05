В Россию вернулась Honda CR-V. Ценник уже объявили



Фото: Honda



Российский автоимпортер «Мотор-плейс» объявил о старте продаж кроссовера Honda, да не простого, а «в Premium-версии». Модельный год не указан, однако визуально версия на фото похожа на 2024 год. В плане цены волшебства не случилось, и она включает в себя все налоги, таможенные платежи и утильсбор.

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