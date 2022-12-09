Россия Санкции

Евросоюз готовит новые санкции. В Россию запретят поставлять примерно всё

Александр



По данным Politico, Евросоюз готовится к принятию девятого санкционного пакета в отношении России. В него будут включены ограничения для 169 европейских организаций, всё ещё поставляющих свою продукцию в Россию.

Новыми санкциями будет запрещён экспорт множества товаров, в том числе двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, электронных компонентов, ноутбуков, фотоаппаратов, жёстких дисков и других накопителей. Эти меры, по мнению Евросоюза, усложнят или сделают невозможным полноценную работу российского военно-промышленного комплекса, в том числе в авиационной и космической сфере.

США и Евросоюз и без того почти ничего не поставляют на российский рынок. Россия старается обойти эти ограничения параллельным импортом, то есть закупкой товаров в обход прямых поставок производителей. Товары закупаются в том числе в третьих странах, то есть там, где они продаются без ограничений и откуда их можно относительно легко и дёшево вывезти (например, из Казахстана и Турции).

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Комментарии

kardigan
+2924
kardigan
Из Китая.
2 часа назад в 09:07
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tellurian
+4815
tellurian
Будут идти через другие страны.
Часть будут платить дороже, часть перейдут на аналоги.
Сами деньги потеряют.
54 минуты назад
#
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