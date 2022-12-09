Евросоюз готовит новые санкции. В Россию запретят поставлять примерно всё





По данным Politico, Евросоюз готовится к принятию девятого санкционного пакета в отношении России. В него будут включены ограничения для 169 европейских организаций, всё ещё поставляющих свою продукцию в Россию.



Новыми санкциями будет запрещён экспорт множества товаров, в том числе двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, электронных компонентов, ноутбуков, фотоаппаратов, жёстких дисков и других накопителей. Эти меры, по мнению Евросоюза, усложнят или сделают невозможным полноценную работу российского военно-промышленного комплекса, в том числе в авиационной и космической сфере.



США и Евросоюз и без того почти ничего не поставляют на российский рынок. Россия старается обойти эти ограничения параллельным импортом, то есть закупкой товаров в обход прямых поставок производителей. Товары закупаются в том числе в третьих странах, то есть там, где они продаются без ограничений и откуда их можно относительно легко и дёшево вывезти (например, из Казахстана и Турции).

