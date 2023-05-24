В RuStore появились приложения от разработчиков, ушедших из России

Александр

В магазине RuStore начали активно распространяться приложения зарубежных разработчиков, в том числе компаний, которые покинули российский рынок или свернули здесь финансовые операции полностью или частично. В частности, доступны TikTok, Skype и Opera.

В качестве издателя указана компания Aptoide, владеющая одноимённым магазином приложений. Она перенесла от себя около сотни проектов, но давали ли разработчики перенесённых приложений разрешение на это, неизвестно. Эксперты пояснили «Коммерсанту», что у Aptoide неоднозначная репутация, поскольку эта компания публикует у себя неавторизованные разработчиками копии приложений. Устанавливать такие приложения рискованно, лучше брать их в официальных источников (в Play Маркете или с сайтов разработчиков).



Первые иностранные приложения начали появляться в RuStore в апреле этого года. Тогда же китайские производители смартфонов (Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel) стали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. RuStore также содержит приложения, которые были удалены из Play Маркета из-за санкций (например, «Сбер», «Альфа-Банк» и ВТБ).

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Комментарии

Dmitriy
+541
Dmitriy
Ну вот помойка из Aptoide все и испортит. Там зачастую, с нормальной подписью, торчат левые беты и обрезанные версии.
34 минуты назад
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