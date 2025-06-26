В РЖД серьезный сбой. Сайт и приложение не работают

Артем
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Пользователи жалуются на работу мобильного приложения и сайта РЖД — нет доступа в личный кабинет. Тем кто смог туда попасть, при выборе билетов система выдает сообщение о перегруженном сервере.

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Согласно сайту Downdetector, проблема началась в 12:00 по Московскому времени и наблюдается на момент написания материала. Большинство жалоб поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Орловской, Свердловской и Самарской областей.

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Причина сбоя пока неизвестна.
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Источник:
Downdetector
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