Samsung Samsung Pay МИР

В Samsung Pay перестали добавляться карты «МИР». Причина очень обидная

Олег

Samsung


Компания Samsung дала официальный комментарий относительно проблем с работой карт «МИР» в фирменной платежной системы бренда. Об этом написали в «ТАСС». 

Ранее некоторые российские пользователи смартфонов Samsung стали жаловаться в сети, что у них больше не получается добавить карту «МИР» в Samsung Pay. Смартфон выдавал ошибку в процессе авторизации карты. Проблема была рандомной, то есть с ней сталкивались далеко не все владельцы смартфонов Samsung. Теперь компания решила прокомментировать эту ситуацию. 

По словам Samsung, в целом поддержка карт «МИР» в Samsung pay сохраняется и система должна работать штатно. Однако проблема с добавлением карты действительно может возникать — она касается только владельцев тех смартфонов, которые куплены за пределами России, то есть не РосТест. Судя по всему, это относится и к «серым» устройствам: если смартфон сделан не для российского рынка, добавить карту «МИР» может не получиться. 

Это довольно серьезное ограничение, хотя в случае с Samsung далеко не единственное. Компания давно практикует разделение по регионам, например, устанавливая разные SoC в смартфоны для разных рынков. Похоже, что рынок распостранения устройства важно проверять еще по одной причине — чтобы без проблем использовать Samsung Pay с российскими картами. 

Напомним, что для пользователей Android существует альтернативный вариант — отечественное приложение Mir Pay для бесконтактных платежей

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Источник:
ТАСС
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