В Санкт-Петербуре отключили мобильный интернет

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 3 июня и в утренние часы столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Пользователи сообщают, что у них не открываются приложения и не работают мессенджеры, некоторые жалуются на полное отсутствие мобильной связи. Данные сервиса Downdetector свидетельствуют о резком скачке жалоб, зафиксированном около 1:20. Второй всплеск обращений пришёлся на 4:15, но и в течение всего утра их число не уменьшается.Жители города предполагают, что неполадки связаны с атакой беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь над территорией области было сбито 50 дронов. На фоне атак БПЛА в Пулково задержаны 26 рейсов, отменены девять. Другая возможная причина — проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в городе 3 июня и продлится до 6 июня. Подобные ограничения вводились и в прошлом году.