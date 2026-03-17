В Санкт-Петербурге частично отключили мобильный интернет

Фото freepik
Власти Санкт-Петербурга подтвердили временное отключение мобильного интернета в некоторых районах города — об этом написала пресс-служба комитета по информатизации и связи, пояснив, что меры принимаются «в целях безопасности». Жителям в периоды ограничений рекомендовано пользоваться альтернативным доступом в сеть через беспроводные точки Wi-Fi «SPB_FREE», авторизация в которых возможна по номеру мобильного телефона.
Жалобы на отсутствие мобильного интернета в Петербурге и Ленинградской области начали массово поступать утром 17 марта. Как следует из сообщений в соцсетях и данных сервисов мониторинга, сбои одновременно фиксировались у абонентов всех крупных операторов связи.
Это совпало по времени с распространением информации об атаках беспилотных летательных аппаратов на регион. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за утро над юго-западными районами области, а также над южным и северным побережьем Финского залива силами ПВО были уничтожены 15 беспилотников. Он также отметил последствия падения обломков одного из дронов — в Выборгском районе сработала автоматическая противоаварийная система в зоне трубопровода, что потребовало реагирования соответствующих служб.
В начале марта ограничения мобильного интернета были введены в Москве и Московской области. В Кремле объяснили это необходимостью обеспечения безопасности граждан и заявили, что меры принимаются в соответствии с законодательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возникающие у бизнеса проблемы будут проанализированы для поиска возможных решений.