В Санкт-Петербурге ограничат мобильный интернет из-за массовых мероприятий

Фархад


Жителям Санкт-Петербург начали приходить уведомления от операторов МегаФон и Yota о возможных ограничениях мобильного интернета, пишет канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Мера связана с подготовкой и проведением массовых мероприятий, и пользователей заранее просят по возможности переключаться на Wi-Fi.

Ограничения затронут именно мобильный интернет — голосовая связь продолжит работать в штатном режиме. Это ключевое отличие от ситуации в Москва, где ранее сообщалось о более широких ограничениях, включая возможные сбои в работе мобильных сетей в целом.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве в период с 5 по 9 мая будут введены ограничения мобильной связи. Пользователям стоит учитывать возможные перебои с мобильными сервисами, особенно в центре города и местах проведения мероприятий.
Источник:
Кровавая барыня
Комментарии (1)

+402
ubivec78
обходчик этого есть, так что пох...))) вот заодно и будет время для того, чтобы масштабно его потестить))
2 часа назад в 21:01
