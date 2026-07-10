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В Санкт-Петербурге отключили интернет

Артем


Жалобы на отсутствие мобильного интернета от жителей северной столицы начали поступать в 19:30 и сохраняются на момент написания материала.

Большинство пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области указывают на общий сбой сети вне зависимости от оператора. Однако некоторые утверждают, что интернет работает в режиме белых списков.

Неполадки подтверждает сервис Downdetector. С чем связано отсутствие мобильного интернета пока неизвестно.
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Источник:
Downdetector
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Комментарии (4)

+46
Slepoy2.0
Ура
Вчера в 21:09
#
+46
Slepoy2.0
Сколько можно об этом писать? Его вообще включали?
Вчера в 21:10
#
+241
Nikodimus73
Вот прям новость!
Вам ещё не надоело писать одно и тоже???
Или быть может, ваше сознание обнуляется каждую ночь?
Вчера в 21:48
#

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