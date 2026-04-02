В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет

2 апреля в Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Жители города сообщают о невозможности открыть большинство сайтов и приложений, за исключением ресурсов из «белого списка». Пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой мессенджеров, социальных сетей и банковских приложений, а в некоторых районах связь отсутствует полностью.

