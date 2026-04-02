В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет

Александр



2 апреля в Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Жители города сообщают о невозможности открыть большинство сайтов и приложений, за исключением ресурсов из «белого списка». Пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой мессенджеров, социальных сетей и банковских приложений, а в некоторых районах связь отсутствует полностью.

На сайте detector404.ru опубликованы жалобы горожан. Один из пользователей написал: «Опять нет интернета! ЗА ЧТО ПЛАТИМ?! Раз мы сидим без интернета, операторы должны сидеть без денег». Другой возмущается: «Просто замечательно, интернет опять заблокировали, даже во ВКонтакте не зайти, когда всё заработает, поскорее почините!». Третий отмечает: «Даже ВК еле грузит. И вправду откинули на 30 лет назад».

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Комитет по информатизации и связи рекомендовал жителям использовать общегородскую сеть Wi-Fi с авторизацией через номер мобильного телефона. В «белый список», доступный при огранничениях, входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, банковские приложения, ряд СМИ и сайты органов власти.
Комментарии

Anatoly076
Ну честно — «надоели уже!» Ну вот хоть бы один технарь объяснил бы каким образом интернет на земле связан с БЛА?!
1. Ну допустим, по GPS меткам — где ждуны отмаркировали бы втихую объекты атаки. Пройдено- геолокация сбита на глухо.
2. Ну допустим — со вставленной симкой летит и подцепляется к наземным станциям LTE. Отсюда вопрос откуда столько симок. Второй вопрос, оператор не может с помощью «Мониторинга» прописать правила для таких объектов? Который пересек 4 базовые станции, пройдя 100 км пути за 1 час, строго через леса, поселки и болота?! Вот их и блокируйте а так же по ним и наводитесь.
3. Представим себе, что эти же БПЛА подцепляются к общественным WIFI точкам, так они не могут «по закону о связи» без авторизации через смс подключаться к общественным сетям.
4. Зато могут замечательно наводиться через стар-линк — так вот и блокируйте спутниковый диапазон частот.

Так вот где РЕАЛЬНАЯ потребность в отключении мобильного трафика? Надоели уже…
2 апреля 2026 в 16:51
