В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет

2 апреля в Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Жители города сообщают о невозможности открыть большинство сайтов и приложений, за исключением ресурсов из «белого списка». Пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой мессенджеров, социальных сетей и банковских приложений, а в некоторых районах связь отсутствует полностью.
На сайте detector404.ru опубликованы жалобы горожан. Один из пользователей написал: «Опять нет интернета! ЗА ЧТО ПЛАТИМ?! Раз мы сидим без интернета, операторы должны сидеть без денег». Другой возмущается: «Просто замечательно, интернет опять заблокировали, даже во ВКонтакте не зайти, когда всё заработает, поскорее почините!». Третий отмечает: «Даже ВК еле грузит. И вправду откинули на 30 лет назад».
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов. Комитет по информатизации и связи рекомендовал жителям использовать общегородскую сеть Wi-Fi с авторизацией через номер мобильного телефона. В «белый список», доступный при огранничениях, входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, банковские приложения, ряд СМИ и сайты органов власти.