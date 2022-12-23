В Санкт-Петербурге открылся первый VK Store. Что там интересного?

VK Basic — базовые футболки и худи с минималистичным дизайном, в основу которого легли фирменный глиф и цвета бренда;

VK Sticker — линейка с культовыми персонажами стикеров ВКонтакте — Спарксом, Спотти, Сеней, Дигги и Персиком, в которой отражены яркая индивидуальность и характер каждого маскота;

Limited — лимитированная зимняя капсула представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани: для тех, кто любит экспериментировать и находиться в центре внимания.

В центре Санкт-Петербурга открылся брендовый магазин VK Store. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».Согласно источнику, концептуальный VK Store ждет посетителей на Невском проспекте, 28, на первом этаже «Дома Зингера» — там же располагается штаб-квартира «ВКонтакте». Здесь каждый сможет познакомиться с компанией и купить брендированные вещи. Например, сейчас в VK Store можно купить три коллекции одежды и обуви:В будущем VK обещает создать коллаборации с известными блогерами, молодыми дизайнерами и художниками.Вместо примерочных в магазине предлагается померить вещи иным образом, при помощи AR-технологий. Покупателю нужно активировать специальный экран и выбрать понравившуюся 3D-модель из ассортимента.