В российских городах пропал мобильный интернет

В Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, затронувший основных операторов связи. На проблемы с подключением к сети жалуются абоненты МТС, «МегаФона», Т2 и других компаний.
Провайдеры пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя и сроках восстановления нормальной работы сетей. На горячих линиях операторов подтверждают технические неполадки, но не уточняют их масштабы.
По сведениям «Базы», помимо Санкт-Петербурга, проблемы с мобильным интернетом также наблюдаются в Сочи, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе. При этом сохраняется доступ к сайтам, приложениям и онлайн-сервисам из «белого списка», в том числе «Госуслугам», маркетплейсам, банкам и платёжной системе «Мир», «Яндексу», государственным ресурсам. Ранее чиновники в Ульяновске заявили, что такие ограничения в этом регионе вводятся по указанию федеральных властей и носят долгосрочный характер — вплоть до окончания СВО.