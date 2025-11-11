Top.Mail.Ru

В российских городах пропал мобильный интернет

Александр


В Санкт-Петербурге зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, затронувший основных операторов связи. На проблемы с подключением к сети жалуются абоненты МТС, «МегаФона», Т2 и других компаний.

Сообщения о неполадках начали поступать начиная с полудня. Проблемы проявляются в полном отсутствии интернет-соединения, медленной скорости передачи данных и периодических обрывах связи. Многие жители города отмечают, что не могут пользоваться мобильными приложениями, мессенджерами и другими онлайн-сервисами. Судя по «Детектору сбоев», пользователи жалуются на работу сотовых операторов, мессенджеров и соцсетей, причём жалобы поступают преимущественно от жителей Санкт-Петербурга.



Провайдеры пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя и сроках восстановления нормальной работы сетей. На горячих линиях операторов подтверждают технические неполадки, но не уточняют их масштабы.

По сведениям «Базы», помимо Санкт-Петербурга, проблемы с мобильным интернетом также наблюдаются в Сочи, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе. При этом сохраняется доступ к сайтам, приложениям и онлайн-сервисам из «белого списка», в том числе «Госуслугам», маркетплейсам, банкам и платёжной системе «Мир», «Яндексу», государственным ресурсам. Ранее чиновники в Ульяновске заявили, что такие ограничения в этом регионе вводятся по указанию федеральных властей и носят долгосрочный характер — вплоть до окончания СВО.
Комментарии

kardigan
+4235
kardigan
У нас уже два месяца его нет🤨 ) тариф с безлимитным интернетом мать его . Нужно бы конечно уже на ноль переходить, и жаба давит и всё ещё теплится надежда🤣
50 минут назад
#