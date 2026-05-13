В Санкт-Петербурге пропал мобильный интернет

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на сервисе Downdetector зафиксирован около 10 часов утра. Абоненты сообщают, что сайты не открываются, интернет работает медленно или полностью пропадает. Проблемы затронули всех крупных операторов, включая МТС, «Билайн», «МегаФон», T2 и Yota.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Судя по жалобам, работают только сайты и приложения из белого списка Минцифры. Этот список содержит около 500 ресурсов, которые сохраняют работоспособность при отключениях мобильного интернета. На домашний интернет такие ограничения не распространяются.