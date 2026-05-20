В Санкт-Петербурге уже два дня огромные проблемы с мобильным интернетом
Фото Magnific
Санкт-Петербург и Ленинградская область столкнулись с масштабными перебоями мобильного интернета, длящимися уже вторые сутки. По данным сервиса DownDetector, только за 20 мая поступило более 12 тысяч жалоб на отсутствие связи и невозможность пользоваться приложениями. Пользователи отмечают, что доступен лишь ограниченный перечень ресурсов из белого списка Минцифры.
Власти связывают эту ситуацию с угрозой в воздушном пространстве, однако сроков восстановления полноценного доступа в сеть они не называют. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил ограничения в работе связи мерами безопасности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. 19 и 20 мая над регионом силами ПВО было сбито 12 дронов. Несколько раз в регионе объявляли воздушную тревогу.
Ситуация отразилась на работе транспортной инфраструктуры: аэропорт Пулково несколько раз вводил план «Ковёр», что привело к задержкам и отменам рейсов. На утро 20 мая число задержанных на вылет самолётов превысило три десятка, многие пассажиры ждали вылета более двух часов, рейсы в Калининград задерживались на срок до 11 часов. Информация о возобновлении работы в полном объёме не поступала, а Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять статус вылета в справочной службе аэропорта.
