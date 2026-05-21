Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В Санкт-Петербурге внезапно пропал мобильный интернет

Александр

Фото Magnific

Санкт-Петербург столкнулся с масштабным сбоем мобильного интернета, который фиксируется третий день подряд. По данным сервиса DownDetector, резкий скачок жалоб произошёл ближе к обеду — за час поступило около тысячи сообщений о проблемах.

Пользователи жалуются на сбой сети, невозможность загрузить сайты и открыть мобильные приложения, при этом даже ресурсы из белого списка могут быть недоступны. Части абонентов недоступен и домашний Wi-Fi, а некоторые жители сообщают об отсутствии телевидения. По оценкам экспертов, 19 и 20 мая доступ к сети был ограничен в общей сложности около 40 часов.



Перебои в работе интернета связаны с обеспечением безопасности. Сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об возможных появлениях заряженных взрывчаткой беспилотников в воздушном пространстве Лужского района. 20 мая над Ленобластью были сбиты три дрона, а всего за несколько предыдущих дней уничтожено девять беспилотников.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
5 неочевидных дефектов подержанного ноутбука: что нужно проверить перед покупкой с рук
Оплатили покупку картой, а кэшбэка нет? Вот что нужно знать об МСС и скрытых хитростях банков и магазинов
Какой Macbook купить на вторичке за 20, 30, 40 и 50 тысяч рублей в 2025 году, а какие нельзя брать

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5
От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол
Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также