В Санкт-Петербурге внезапно пропал мобильный интернет

Санкт-Петербург столкнулся с масштабным сбоем мобильного интернета, который фиксируется третий день подряд. По данным сервиса DownDetector, резкий скачок жалоб произошёл ближе к обеду — за час поступило около тысячи сообщений о проблемах.Пользователи жалуются на сбой сети, невозможность загрузить сайты и открыть мобильные приложения, при этом даже ресурсы из белого списка могут быть недоступны. Части абонентов недоступен и домашний Wi-Fi, а некоторые жители сообщают об отсутствии телевидения. По оценкам экспертов, 19 и 20 мая доступ к сети был ограничен в общей сложности около 40 часов.Перебои в работе интернета связаны с обеспечением безопасности. Сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об возможных появлениях заряженных взрывчаткой беспилотников в воздушном пространстве Лужского района. 20 мая над Ленобластью были сбиты три дрона, а всего за несколько предыдущих дней уничтожено девять беспилотников.