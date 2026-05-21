В Санкт-Петербурге внезапно пропал мобильный интернет
Фото Magnific
Санкт-Петербург столкнулся с масштабным сбоем мобильного интернета, который фиксируется третий день подряд. По данным сервиса DownDetector, резкий скачок жалоб произошёл ближе к обеду — за час поступило около тысячи сообщений о проблемах.
Пользователи жалуются на сбой сети, невозможность загрузить сайты и открыть мобильные приложения, при этом даже ресурсы из белого списка могут быть недоступны. Части абонентов недоступен и домашний Wi-Fi, а некоторые жители сообщают об отсутствии телевидения. По оценкам экспертов, 19 и 20 мая доступ к сети был ограничен в общей сложности около 40 часов.
Перебои в работе интернета связаны с обеспечением безопасности. Сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об возможных появлениях заряженных взрывчаткой беспилотников в воздушном пространстве Лужского района. 20 мая над Ленобластью были сбиты три дрона, а всего за несколько предыдущих дней уничтожено девять беспилотников.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5
- От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол
- Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
- Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN