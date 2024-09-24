В «Сбер» вернулось пополнение Steam. Комиссии нет, даже доплачивают — приходит больше, чем отправляешь

«Сбербанк» вернул в своё приложение возможность пополнять счёт в аккаунте Steam. На этот раз без комиссии, а геймеры, которые уже воспользовались этой возможностью, отмечают, что им начисляется чуть больше того, что они отправили.
Чтобы пополнить кошелёк Steam, нужно открыть приложение «Сбербанк Онлайн» или залогиниться на сайте «Сбербанка», вписать в поиск слово Steam и перейти на страницу оплаты. Далее требуется указать свой логин и сумму перевода, а затем выбрать карту или счёт, откуда будут списаны деньги.
Пользователи отмечают, что средства успешно зачисляются на баланс, однако сервис работает с перебоями из-за большого количества желающих пополнить свой кошелёк.
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