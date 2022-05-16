Билайн

В семейных продуктах билайна появилось новое решение

Николай
билайн

билайн обновляет услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь клиенты оператора могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря новой функциональности, основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика для каждого из своих членов семьи.

«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам», — исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.
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