Компания Apple заявила, что она запускает фонд в размере 50 миллионов долларов в потоковом сервисе Apple Music для поддержки не зависимых артистов в условиях пандемии коронавируса.



В письмах звукозаписывающим компаниям, Apple сообщила, что хочет помочь с выплатами независимым артистам. Финансирование смогут получить лейблы, которые занимаются прямой дистрибуцией в Apple Music, а объем их заработка не превышает 10 тысяч долларов в квартал. Таким образом, направленные деньги будут расцениваться в качестве авансового платежа и компания их вернет за счет вычетов с будущих доходов поддерживаемых лейблов.





«Это трудные времена для музыкальной индустрии во всем мире. Средства на существование находятся под угрозой, поскольку многие источники доходов исчезают в одночасье. У Apple глубокая, многолетняя история связанная с музыкой, и мы гордимся тесным партнерством с лучшими лейблами и артистами во всем мире. Мы хотим помочь.

Сегодня “Apple Music” объявляет о создании фонда на сумму более 50 миллионов долларов, который будет доступен в качестве аванса будущих гонораров независимых лейблам, чтобы помочь им с выплатами артистам и поддержки их операционной деятельности», — Apple.



Согласно информации издания Rolling Stone, музыкальная индустрия в последние месяцы испытывает трудности, так как концертная деятельность, включая многочисленные туры артистов и крупные музыкальные фестивали, была отложена или отменена.





