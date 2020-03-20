Apple выпустила новый фильм для сервиса TV+ — «Банкир» от режиссера Джорджа Нолфи. Главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт и Энтони Маки.
В фильме рассказывается история двух афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. Они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения.
Apple позволяет получить бесплатную годовую подписку на сервис TV+ при покупке iPhone, iPad или Mac. Компания обещает каждый месяц радовать подписчиков новым эксклюзивным контентом Apple Originals. Воспользоваться сервисом можно также на телевизорах Smart TV. Стоимость одного месяца подписки составляет 199 рублей.
В фильме рассказывается история двух афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. Они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения.
Apple позволяет получить бесплатную годовую подписку на сервис TV+ при покупке iPhone, iPad или Mac. Компания обещает каждый месяц радовать подписчиков новым эксклюзивным контентом Apple Originals. Воспользоваться сервисом можно также на телевизорах Smart TV. Стоимость одного месяца подписки составляет 199 рублей.
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