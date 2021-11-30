С момента официального релиза Android 12 прошло более месяца, однако производители Android-смартфонов пока не спешат распространять этот апдейт на свои устройства. Пока что «двенашку» получают только смартфоны от самой Google — линейка Pixel, при этом работают они на новой ОС не лучшим образом. Одной из первых сторонних компаний, которая готовит Android 12 для своих смартфонов, станет Xiaomi. Об этом сообщает зарубежное издание Android Authority.
Согласно источнику, китайский IT-гигант готовит и даже тестирует несколько вариантов своей фирменной оболочки MIUI 13 на базе сразу двух версий Android — 11 и 12. В сети появлялась информация, что MIUI 13 начнет распространяться до конца текущего года, но более точных сроков пока никто не называл. Однако доподлинно известно, что несколько уже вышедших смартфонов Xiaomi и Redmi получат Android 12 вместе с будущей MIUI 13.
Android Authority опубликовал список устройств, владельцам которых, скорее всего, стоит ждать обновления до MIUI 13. Обращаем внимание, что источник пользуется утечкой, а не официальной информацией от китайских брендов.
MIUI 13 на базе Android 12 получат:
- Mi Mix 4
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 Lite
- Mi 10S
- Redmi K50
- Xiaomi 12X (еще не анонсированный).
Ранее мы рассказали, что в Индии смартфон POCO (бренд Xiaomi) взорвался, будучи на зарядке. Кроме того, в целом ряде Android-смартфонов эксперты по кибербезопасности нашли опасную уязвимость — она открывает доступ к микрофону вашего девайса.
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