MIUI


С момента официального релиза Android 12 прошло более месяца, однако производители Android-смартфонов пока не спешат распространять этот апдейт на свои устройства. Пока что «двенашку» получают только смартфоны от самой Google — линейка Pixel, при этом работают они на новой ОС не лучшим образом. Одной из первых сторонних компаний, которая готовит Android 12 для своих смартфонов, станет Xiaomi. Об этом сообщает зарубежное издание Android Authority.

Согласно источнику, китайский IT-гигант готовит и даже тестирует несколько вариантов своей фирменной оболочки MIUI 13 на базе сразу двух версий Android — 11 и 12. В сети появлялась информация, что MIUI 13 начнет распространяться до конца текущего года, но более точных сроков пока никто не называл. Однако доподлинно известно, что несколько уже вышедших смартфонов Xiaomi и Redmi получат Android 12 вместе с будущей MIUI 13.

Android Authority опубликовал список устройств, владельцам которых, скорее всего, стоит ждать обновления до MIUI 13. Обращаем внимание, что источник пользуется утечкой, а не официальной информацией от китайских брендов.

MIUI 13 на базе Android 12 получат:
  • Mi Mix 4
  • Redmi K40
  • Redmi K40 Pro
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 Lite
  • Mi 10S
MIUI 13 на базе Android 11 получат:
  • Redmi K50
  • Xiaomi 12X (еще не анонсированный).
К сожалению, это всё, что опубликовали зарубежные СМИ. Не исключено, что в ближайшее время появятся сведения о новых моделях, которые получат MIUI 13 и Android 12.

Ранее мы рассказали, что в Индии смартфон POCO (бренд Xiaomi) взорвался, будучи на зарядке. Кроме того, в целом ряде Android-смартфонов эксперты по кибербезопасности нашли опасную уязвимость — она открывает доступ к микрофону вашего девайса. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

AndroidAuthority AndroidAuthority

Ссылки по теме:

Xiaomi отказалась от своей узнаваемой фишки. Ушла эпоха Xiaomi отказалась от своей узнаваемой фишки. Ушла эпоха

Xiaomi представила клон MacBook Pro 14 на процессоре Ryzen. Цена впечатляет Xiaomi представила клон MacBook Pro 14 на процессоре Ryzen. Цена впечатляет

В сеть попало новое название для чипов Qualcomm. Теперь звучит лучше, чем Silicon M1? В сеть попало новое название для чипов Qualcomm. Теперь звучит лучше, чем Silicon M1?