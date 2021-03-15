Xiaomi готовит к релизу пятое поколение своих планшетов Mi Pad. Об этом рассказал сайт IThome со ссылкой на китайского инсайдера.
Согласно утечке, Mi Pad 5 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, дисплеем с диагональю 10,95’’, разрешением 2К и частотой обновления до 144Гц. Сканер отпечатка пальца расположится на торце планшета. Что касается камер, то Mi Pad 5 получит всего два объектива — основной на 20Мп и фронтальный на 13Мп. Толщина девайса предположительно около 8мм, а вес — 510 грамм. Помимо этого, инсайдер сообщил, что планшет может иметь две версии — вторая получит процессор MediaTek Dimensity 1200 — что позволяет предположить разделение модельного ряда на Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.
В начале февраля 2021 года группа руководителей Xiaomi, в том числе Лэй Цзюнь, подтвердила, что в этом году появится новый планшет от Xiaomi. Кроме того, от официального аккаунта компании один из пользователей WeChat получил заверение, что будущий Mi Pad будет иметь поддержку пера.
Предыдущий планшет от Xiaomi — Mi Pad 4 — вышел почти три года назад, в июне 2018 года. Он получил диагональ 8 дюймов, работал под управлением Qualcomm Snapdragon 660 и имел довольно спорное решение касательно SIM-карты — сотовый модуль девайса умел работать исключительно с сетями LTE. Спустя два месяца Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus, который отличался только диагональю 10,1 дюйма и наличием кнопки Home. Ценовая политика модельного ряда была очень лояльной — например, на старте продаж Mi Pad 4 можно было купить чуть дороже 11 тысяч рублей.
Согласно утечке, Mi Pad 5 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, дисплеем с диагональю 10,95’’, разрешением 2К и частотой обновления до 144Гц. Сканер отпечатка пальца расположится на торце планшета. Что касается камер, то Mi Pad 5 получит всего два объектива — основной на 20Мп и фронтальный на 13Мп. Толщина девайса предположительно около 8мм, а вес — 510 грамм. Помимо этого, инсайдер сообщил, что планшет может иметь две версии — вторая получит процессор MediaTek Dimensity 1200 — что позволяет предположить разделение модельного ряда на Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.
В начале февраля 2021 года группа руководителей Xiaomi, в том числе Лэй Цзюнь, подтвердила, что в этом году появится новый планшет от Xiaomi. Кроме того, от официального аккаунта компании один из пользователей WeChat получил заверение, что будущий Mi Pad будет иметь поддержку пера.
Предыдущий планшет от Xiaomi — Mi Pad 4 — вышел почти три года назад, в июне 2018 года. Он получил диагональ 8 дюймов, работал под управлением Qualcomm Snapdragon 660 и имел довольно спорное решение касательно SIM-карты — сотовый модуль девайса умел работать исключительно с сетями LTE. Спустя два месяца Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus, который отличался только диагональю 10,1 дюйма и наличием кнопки Home. Ценовая политика модельного ряда была очень лояльной — например, на старте продаж Mi Pad 4 можно было купить чуть дороже 11 тысяч рублей.
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