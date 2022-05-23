В сеть попали характеристики Xiaomi Mi Band 7. Он будет крут

В сети появились фотографии коробки будущего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. Об этом написали в Gizmochina.
Согласно источнику, первая «живая» фотография коробки от Mi Band 7 содержит немало полезной информации о будущем браслете. Уже известно, что его дисплей будет выполнен по технологии AMOLED, получит диагональ 1,62 дюйма — эти данные накануне подтвердила сама Xiaomi. Однако теперь можно увидеть новые детали.
Например, на коробке указано, что Mi Band 7 (или Xiaomi Smart Band 7, как скорее всего он будет называться) получит водонипроницаемый корпус с сертификацией 5ATM. Кроме того, емкость аккумулятора «семерки» составит 180 mAh, тогда как в шестой версии он был 125 mAh.
Еще упаковка от браслета дает нам понять, с какими девайсами он будет совместим. На задней стороне указано, что использовать его можно со смартфонами под управлением Android 6.0 и iOS 10 или новее — то есть в случае с iPhone подойдет даже «старичок» iPhone 5.
Среди прочих фишек Xiaomi Smart Band 7 можно отметить датчик сердцебиения, постоянное фоновое отслеживание уровня кислорода в крови (возможно, ради этой функции будет увеличен аккумулятор), отслеживание сна. Кроме того, браслет предупредит владельца вибросигналом, если уровен SpO2 упадет ниже 90%.
Более ранние утечки сообщали, что Xiaomi Smart Band 7 будет стоить 269 юаней, или около 40 долларов США. Презентация браслета состоится уже 24 мая 2022 года.
Согласно источнику, первая «живая» фотография коробки от Mi Band 7 содержит немало полезной информации о будущем браслете. Уже известно, что его дисплей будет выполнен по технологии AMOLED, получит диагональ 1,62 дюйма — эти данные накануне подтвердила сама Xiaomi. Однако теперь можно увидеть новые детали.
Например, на коробке указано, что Mi Band 7 (или Xiaomi Smart Band 7, как скорее всего он будет называться) получит водонипроницаемый корпус с сертификацией 5ATM. Кроме того, емкость аккумулятора «семерки» составит 180 mAh, тогда как в шестой версии он был 125 mAh.
Еще упаковка от браслета дает нам понять, с какими девайсами он будет совместим. На задней стороне указано, что использовать его можно со смартфонами под управлением Android 6.0 и iOS 10 или новее — то есть в случае с iPhone подойдет даже «старичок» iPhone 5.
Среди прочих фишек Xiaomi Smart Band 7 можно отметить датчик сердцебиения, постоянное фоновое отслеживание уровня кислорода в крови (возможно, ради этой функции будет увеличен аккумулятор), отслеживание сна. Кроме того, браслет предупредит владельца вибросигналом, если уровен SpO2 упадет ниже 90%.
Более ранние утечки сообщали, что Xiaomi Smart Band 7 будет стоить 269 юаней, или около 40 долларов США. Презентация браслета состоится уже 24 мая 2022 года.