Xiaomi Mi Band 7 Smart Band 7

В сеть попали характеристики Xiaomi Mi Band 7. Он будет крут

Олег

В сети появились фотографии коробки будущего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. Об этом написали в Gizmochina. 

Согласно источнику, первая «живая» фотография коробки от Mi Band 7 содержит немало полезной информации о будущем браслете. Уже известно, что его дисплей будет выполнен по технологии AMOLED, получит диагональ 1,62 дюйма — эти данные накануне подтвердила сама Xiaomi. Однако теперь можно увидеть новые детали. 

Mi Band 7

Например, на коробке указано, что Mi Band 7 (или Xiaomi Smart Band 7, как скорее всего он будет называться) получит водонипроницаемый корпус с сертификацией 5ATM. Кроме того, емкость аккумулятора «семерки» составит 180 mAh, тогда как в шестой версии он был 125 mAh. 

Еще упаковка от браслета дает нам понять, с какими девайсами он будет совместим. На задней стороне указано, что использовать его можно со смартфонами под управлением Android 6.0 и iOS 10 или новее — то есть в случае с iPhone подойдет даже «старичок» iPhone 5. 

Mi Band 7

Среди прочих фишек Xiaomi Smart Band 7 можно отметить датчик сердцебиения, постоянное фоновое отслеживание уровня кислорода в крови (возможно, ради этой функции будет увеличен аккумулятор), отслеживание сна. Кроме того, браслет предупредит владельца вибросигналом, если уровен SpO2 упадет ниже 90%. 

Более ранние утечки сообщали, что Xiaomi Smart Band 7 будет стоить 269 юаней, или около 40 долларов США. Презентация браслета состоится уже 24 мая 2022 года. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+4311
Carter_Mayers
Каждый год одно и тоже, пересмотрели бы хоть дизайн. А то цветной экран добавили, несколько версий назад и больше никаких изменений. Понятно, что цена низкая, но и толку каждый год брать никакого. Думаю, кто пользовался хоть раз всякими Samsung, Garmin и т.д. были бы крайне разочарованы всеми этими смарт-браслетами и фитнес-трекерами до 5 тысяч. Хотя дороже их уже не продать, Китай всё таки не США или Европа, уровень ниже намного.
2 часа назад в 11:42
#
Stas
+5
Stas
Закономерное улучшение прошлогоднего девайса, увеличение батарейки прям маст хэв. А вот разницу в дисплеях будет не так легко заметить. Только при наличии 6 и 7 на одной руке. Если имеется 4й или 5й mi band, то вполне можно обновить. Mi band 6 на 7 можно не менять
2 часа назад в 12:19
#
tellurian
+3728
tellurian
Интересно узнать цену
час назад в 12:48
#
Seagull
–842
Seagull tellurian
Да они все примерно в одну цену
час назад в 13:04
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+536
hate_u tellurian
На Алике предзаказ от 4 до 7к. Так что пока не очень понятно.
час назад в 13:10
#
+536
hate_u hate_u
Ах да. И судя по всему это про CN версию.
час назад в 13:16
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