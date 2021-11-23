Зарубежные СМИ рассказали о переменах в компании Qualcomm, и в частности о переименовании серии чипов Snapdragon. Среди прочих, об этом написал зарубежный ресурс Gizmochina.
Платформа Snapdragon 888 была анонсирована в декабре 2020 года — то есть, почти год назад. Компания собирается представить преемника своего флагманского чипа 30 ноября на мероприятии Snapdragon Tech Summit. Изначально считалось, что новый SoC получит номер 898, по утвержденному ранее порядку. Однако свежая утечка от поставщиков комплектующих опровергает это предположение.
Согласно источнику, Qualcomm публично сообщила, что название её следующего чипа будет иметь всего две цифры — по одной для серии и номера поколения. Это означает, что компания переходит на новый нейминг: следующий SoC получит название Snapdragon 8 Gen1.
Сама Qualcomm считает, что новое название поможет простым пользователям ориентироваться в модельном ряде процессоров и отличать высокопроизводительные флагманские чипы от более бюджетных. Для этой же цели компания вводит цветовую дифференциацию своих продуктов: флагманские чипы будут иметь золотой логотип, а цвета Midnight, Gunmetal, Nickel и Red получат другие, более бюджетные процессоры.
Еще одним изменением будет разделение брендов Snapdragon и Qualcomm. Первый будет теперь относиться исключительно к мобильным чипам, а второй компания хочет развить в новых для себя областях.
Новый SoC Snapdragon 8 Gen1 могут получить смартфоны Xiaomi 12 и Motorola Edge X. Чуть позже на его базе выйдут также устройства от Lenovo, OPPO, Samsung и Huawei.
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