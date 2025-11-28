В сеть попало новое распоряжение властей в отношении мессенджера MAX

Минцифры РФ рекомендовало госструктурам как можно скорее перейти в мессенджер MAX. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В документе фигурируют еще две даты: до 1 декабря 2025 года ведомствам нужно издать внутренние приказы о переходе не MAX, а бюджетным и подведомственным учреждениям — до 1 февраля 2026 года. К этой последней дате переход должен быть завершен везде, а в Минцифры нужно будет предоставить отчет об успехах. Почему нужно так торопиться, и случатся ли после этих дат какие-то перемены в рунете — неизвестно.