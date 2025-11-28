В сеть попало новое распоряжение властей в отношении мессенджера MAX



Минцифры РФ рекомендовало госструктурам как можно скорее перейти в мессенджер Минцифры РФ рекомендовало госструктурам как можно скорее перейти в мессенджер MAX . Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, министерство направило в другие государственные ведомства рекомендацию завершить переход на национальный мессенджер MAX к 1 января 2026 года. Документ разослан за подписью министра цифрового развития Максута Шадаева и по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.В документе фигурируют еще две даты: до 1 декабря 2025 года ведомствам нужно издать внутренние приказы о переходе не MAX, а бюджетным и подведомственным учреждениям — до 1 февраля 2026 года. К этой последней дате переход должен быть завершен везде, а в Минцифры нужно будет предоставить отчет об успехах. Почему нужно так торопиться, и случатся ли после этих дат какие-то перемены в рунете — неизвестно.