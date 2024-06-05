В сеть слили большой список нововведений iOS 18 за несколько дней до WWDC



В сети собрали все инсайды об iOS 18, которые появлялись до сих пор — в итоге получился список из 25 пунктов. Всё это фанаты Apple ожидают увидеть на презентации 10 июня.



Согласно MacRumors, список в основном касается только iPhone и iOS, а для iPadOS могут быть свои апдейты. Вот ожидаемые нововведения:



Apple Maps: пользовательские маршруты и топографические карты.

пользовательские маршруты и топографические карты. Apple Music: автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями .

автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями . Apple News: сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ).

сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ). Калькулятор: боковая панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для преобразования единиц измерения, интеграция с приложением «Заметки» и многое другое. Приложение наконец-то будет доступно на iPad.

боковая панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для преобразования единиц измерения, интеграция с приложением «Заметки» и многое другое. Приложение наконец-то будет доступно на iPad. Календарь: более глубокая интеграция с приложением «Напоминания».

более глубокая интеграция с приложением «Напоминания». CarPlay: новые специальные возможности, включая распознавание звука.

новые специальные возможности, включая распознавание звука. Центр управления: обновленный интерфейс, включая обновленный музыкальный виджет и улучшенные элементы управления аксессуарами HomeKit.

обновленный интерфейс, включая обновленный музыкальный виджет и улучшенные элементы управления аксессуарами HomeKit. Фитнес: приложение будет «переработано» на iOS 18.

приложение будет «переработано» на iOS 18. Freeform: новая функция «Сцены».

новая функция «Сцены». Здоровье: новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны.

новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны. Главный экран: размещение значков приложений в любом месте сетки и возможность менять их цвета.

размещение значков приложений в любом месте сетки и возможность менять их цвета. Keynote и Pages: функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и так далее.

функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и так далее. Лупа: новый режим чтения и возможность легко запускать режим обнаружения с помощью кнопки «Действие» на новых моделях iPhone.

новый режим чтения и возможность легко запускать режим обнаружения с помощью кнопки «Действие» на новых моделях iPhone. Почта: предлагаемые ответы на электронные письма.

предлагаемые ответы на электронные письма. iMessage: поддержка RCS, эффекты для каждого слова, предлагаемые ответы, пользовательские смайлы, резюме сообщений и новые быстрые ответы Tapback (аналог реакций).

поддержка RCS, эффекты для каждого слова, предлагаемые ответы, пользовательские смайлы, резюме сообщений и новые быстрые ответы Tapback (аналог реакций). Заметки: встроенный диктофон, аудиотранскрипция и возможность отображения математических обозначений.

встроенный диктофон, аудиотранскрипция и возможность отображения математических обозначений. Уведомления: сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом.

сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом. Фотографии: ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта.

ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта. Safari: помощник по веб-серфингу, который может пересказывать содержимое страницы, и инструмент «Веб-ластик».

помощник по веб-серфингу, который может пересказывать содержимое страницы, и инструмент «Веб-ластик». Настройки: обновленный интерфейс с улучшенным поиском и новыми специальными возможностями.

обновленный интерфейс с улучшенным поиском и новыми специальными возможностями. Команды: проще автоматизировать сложные задачи.

проще автоматизировать сложные задачи. Siri: более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году).

более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году). Поиск Spotlight: более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка .

более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка . Диктофон: аудиотранскрипция. В сети собрали все инсайды об iOS 18, которые появлялись до сих пор — в итоге получился список из 25 пунктов. Всё это фанаты Apple ожидают увидеть на презентации 10 июня.Согласно MacRumors, список в основном касается только iPhone и iOS, а для iPadOS могут быть свои апдейты. Вот ожидаемые нововведения:



Первая бета-версия iOS 18 для разработчиков должна стать доступна поздно вечером 10 июня, сразу после WWDC. Обратите внимание, что новая нейросетевая Siri ожидается в iOS 18, но только в следующем году. Это значит, что Apple может добавить её с одним из промежуточных обновлений вроде iOS 18.4.



А чего вы ждете от iOS 18? Поделитесь в комментариях.