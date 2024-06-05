В сеть слили большой список нововведений iOS 18 за несколько дней до WWDC

В сети собрали все инсайды об iOS 18, которые появлялись до сих пор — в итоге получился список из 25 пунктов. Всё это фанаты Apple ожидают увидеть на презентации 10 июня.
Согласно MacRumors, список в основном касается только iPhone и iOS, а для iPadOS могут быть свои апдейты. Вот ожидаемые нововведения:
- Apple Maps: пользовательские маршруты и топографические карты.
- Apple Music: автоматически создаваемые плейлисты и более умные переходы между песнями .
- Apple News: сводки новостных статей, созданные с помощью искусственного интеллекта (не работает в РФ).
- Калькулятор: боковая панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для преобразования единиц измерения, интеграция с приложением «Заметки» и многое другое. Приложение наконец-то будет доступно на iPad.
- Календарь: более глубокая интеграция с приложением «Напоминания».
- CarPlay: новые специальные возможности, включая распознавание звука.
- Центр управления: обновленный интерфейс, включая обновленный музыкальный виджет и улучшенные элементы управления аксессуарами HomeKit.
- Фитнес: приложение будет «переработано» на iOS 18.
- Freeform: новая функция «Сцены».
- Здоровье: новые функции на базе искусственного интеллекта, но конкретные подробности пока неизвестны.
- Главный экран: размещение значков приложений в любом месте сетки и возможность менять их цвета.
- Keynote и Pages: функции на базе искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого письма в Pages и так далее.
- Лупа: новый режим чтения и возможность легко запускать режим обнаружения с помощью кнопки «Действие» на новых моделях iPhone.
- Почта: предлагаемые ответы на электронные письма.
- iMessage: поддержка RCS, эффекты для каждого слова, предлагаемые ответы, пользовательские смайлы, резюме сообщений и новые быстрые ответы Tapback (аналог реакций).
- Заметки: встроенный диктофон, аудиотранскрипция и возможность отображения математических обозначений.
- Уведомления: сводки уведомлений, созданные искусственным интеллектом.
- Фотографии: ретушь фотографий с помощью искусственного интеллекта.
- Safari: помощник по веб-серфингу, который может пересказывать содержимое страницы, и инструмент «Веб-ластик».
- Настройки: обновленный интерфейс с улучшенным поиском и новыми специальными возможностями.
- Команды: проще автоматизировать сложные задачи.
- Siri: более умная версия Siri, основанная на ChatGPT, с большим количеством элементов управления для каждого приложения (в 2025 году).
- Поиск Spotlight: более интеллектуальные результаты поиска и улучшенная сортировка .
- Диктофон: аудиотранскрипция.
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Первая бета-версия iOS 18 для разработчиков должна стать доступна поздно вечером 10 июня, сразу после WWDC. Обратите внимание, что новая нейросетевая Siri ожидается в iOS 18, но только в следующем году. Это значит, что Apple может добавить её с одним из промежуточных обновлений вроде iOS 18.4.
А чего вы ждете от iOS 18? Поделитесь в комментариях.