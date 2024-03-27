В сеть слили дизайн совершенно новой Lada Iskra в трех конфигурациях. Достойно?



Появился очередной инсайд о будущей новинке «АвтоВАЗа» — Lada Iskra. На этот раз показаны реалистичные патентные рендеры автомобиля.



Фотографии опубликовало издание «Колеса.ру». Судя по всему, машина выйдет в трех вариациях: седан, универсал и Cross SW. Похожие конфигурации имеет актуальный авто Lada Vesta. Вот изображения седана:





Универсал и версия Cross SW будут очень похожи между собой, различаясь лишь дизайном пластиковых элементов и цветовыми решениями:Инсайдеры сообщают, что Iskra будет построена на базе доработанной платформы CMF-B, оставшейся от Renault. Что касается моторов, то они будут либо похожи, либо полностью идентичны таковым в Lada Vesta: скорее всего, самым распространенным двигателем в «Искре» станет бензиновый 1,8-литровый мощностью 122 л.с. Утверждается, что Iskra Cross SW заменит собой Granta Cross.