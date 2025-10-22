В сеть слили эффектный кроссовер Volga. Наконец-то можно забыть о «китайцах»?

Олег

Volga

Скриншот из видео «TAGAZ: автожурнал»

Пользователи рунета обнаружили случайно опубликованный видеоролик с кроссовером под возрожденным шильдиком Volga. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

Согласно источнику, короткий видеоролик появился и сразу пропал, видимо его выгрузили по ошибке (либо чтобы создать инфоповод и подогреть интерес к авто). Внимательные энтузиасты успели сделать скриншоты и выложить для публичного обсуждения. Оказалось, что новая Volga — это перелицованный «китаец».

Скриншот из видео «TAGAZ: автожурнал»
Скриншот из видео «TAGAZ: автожурнал»

Фото: Geely
Фото: Geely

В ролике можно отчетливо узнать кроссовер Geely Atlas, к которому прикреплен шильдик Volga. Любопытная деталь: это не щиток с оленем, а просто надпись на латинице. Хорошей новостью является тот факт, что машина не та же самая, а рестайлинговая — в Китае она продается под названием Atlas L.

Получается, что ждать полностью произведенного в России автомобиля под брендом Volga пока не стоит. Впрочем, и раньше они создавались не самостоятельно, а совместно с концерном Chrysler. 

-6
Источник:
Китайские автомобили
В России возродят два легендарных автобренда

Комментарии

+314
просто дед
Совместно с крайслером, но в Рф и целиком, а не шильдик. Разница существенная
Сегодня в 15:11
#
tellurian
+2680
tellurian просто дед
Там только мотор был от Крайслера, насколько я помню.
Сегодня в 15:44
#
Tigrolik
+826
Tigrolik tellurian
Вообще-то это был перелицованный Dodge Stratus/Chrysler Sebring.
Сегодня в 16:06
#
tellurian
+2680
tellurian Tigrolik
Эти отдельная машина. Изучил в интернете.
У дяди была Волга 31105 с двигателем Крайслер. Была другая модификация с моторами ЗМЗ.
Сегодня в 16:27
#
Вася Вотафаков
+6421
Вася Вотафаков tellurian
EDZ 2.4 мотор огонь 🔥 атмосферная неубивашка. Ест все подряд от 76 и выше. У подруги на Караване такой. И на сколько я понял корни у него японские. Это мотор митсубы.
2 часа назад в 17:46
#