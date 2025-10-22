В сеть слили эффектный кроссовер Volga. Наконец-то можно забыть о «китайцах»?

Скриншот из видео «TAGAZ: автожурнал»



Пользователи рунета обнаружили случайно опубликованный видеоролик с кроссовером под возрожденным шильдиком Volga. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили». Пользователи рунета обнаружили случайно опубликованный видеоролик с кроссовером под возрожденным шильдиком Volga. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

Согласно источнику, короткий видеоролик появился и сразу пропал, видимо его выгрузили по ошибке (либо чтобы создать инфоповод и подогреть интерес к авто). Внимательные энтузиасты успели сделать скриншоты и выложить для публичного обсуждения. Оказалось, что новая Volga — это перелицованный «китаец».В ролике можно отчетливо узнать кроссовер Geely Atlas, к которому прикреплен шильдик Volga. Любопытная деталь: это не щиток с оленем, а просто надпись на латинице. Хорошей новостью является тот факт, что машина не та же самая, а рестайлинговая — в Китае она продается под названием Atlas L.Получается, что ждать полностью произведенного в России автомобиля под брендом Volga пока не стоит. Впрочем, и раньше они создавались не самостоятельно, а совместно с концерном Chrysler.