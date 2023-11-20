В сеть слили главное преимущество iPhone 16 Pro



Фото: MacRumors





В сети появились фото аккумулятора, который предположительно будет устанавливаться в будущие iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, снимки представил инсайдер Kosutami, который ранее уже отличился довольно точными сливами о планах и продуктах Apple. Если его фото верны, то мы получили самую первую утечку внутренних компонентов будущего смартфона.





На фотографиях можно отчетливо разобрать емкость аккумулятора — она составляет 3355 mAh, что примерно на 2,5% больше, чем 3274 в iPhone 15 Pro. Увеличение незначительное и едва ли оно заметно скажется на автономности. Однако есть и еще одно отличие.Корпус батареи на снимках выполнен из матового металла, тогда как до сих пор Apple оборачивала аккумуляторы iPhone в черную матовую пленку. Металл гораздо лучше рассеивает тепло; батарейка будет меньше нагреваться, быстрее охлаждаться и дольше проживет.Сейчас металлические корпуса уже применяются в аккумуляторах Apple Watch и они показали себя гораздо эффективнее пленочных.