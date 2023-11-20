В сеть слили главное преимущество iPhone 16 Pro

Олег

iPhone 16 Pro
Фото: MacRumors

В сети появились фото аккумулятора, который предположительно будет устанавливаться в будущие iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, снимки представил инсайдер Kosutami, который ранее уже отличился довольно точными сливами о планах и продуктах Apple. Если его фото верны, то мы получили самую первую утечку внутренних компонентов будущего смартфона.

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Фото: Kosutami
Фото: Kosutami

Фото: Kosutami
Фото: Kosutami

Фото: Kosutami
Фото: Kosutami

Фото: Kosutami
Фото: Kosutami

На фотографиях можно отчетливо разобрать емкость аккумулятора — она составляет 3355 mAh, что примерно на 2,5% больше, чем 3274 в iPhone 15 Pro. Увеличение незначительное и едва ли оно заметно скажется на автономности. Однако есть и еще одно отличие.

Корпус батареи на снимках выполнен из матового металла, тогда как до сих пор Apple оборачивала аккумуляторы iPhone в черную матовую пленку. Металл гораздо лучше рассеивает тепло; батарейка будет меньше нагреваться, быстрее охлаждаться и дольше проживет.

Сейчас металлические корпуса уже применяются в аккумуляторах Apple Watch и они показали себя гораздо эффективнее пленочных. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1607
SithV
зато вес снова увеличится.. все на тебе 18 грамм))
час назад в 16:51
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