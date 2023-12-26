В сеть слили изображения чехла для шлема Apple Vision Pro. Он вам точно пригодится

Фархад
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Пользователь X (экс-Twitter) под ником cesarberardini опубликовал рендеры защитного чехла для будущей гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

На изображении показана накладка для шлема из мягкой сетчатой ткани. Вероятно, материал будет схож с тем, что используется в оголовье AirPods Max. Аксессуар предназначен для защиты стёкол от царапин и сколов при транспортировке. Наверняка вы не захотите поцарапать MR-очки за $3499, поэтому такой чехол будет очень в тему.

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Как это свойственно Apple, чехол будет продаваться отдельно. Многие авторитетные инсайдеры считают, что компания оценит его от $79 до $149.

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Пока неясно, насколько можно доверять этому источнику, но ранее он неоднократно выдавал точную информацию о будущих VR-продуктах.

Ожидается, что первый шлем смешанной реальности Apple Vision Pro, который нам показали ещё летом 2023 года, поступит в продажу в феврале 2024 года.
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Источник:
cesarberardini
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Комментарии

tellurian
+4706
tellurian
Думаю меньше 100$ стоить не будет
минуту назад
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