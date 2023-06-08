В сеть слили личные данные покупателей «Ашана», «Леруа Мерлен», «Глории Джинс» и других магазинов

Фото: Unsplash
В открытом доступе появились базы данных клиентов ряда российских магазинов. Об этом пишут СМИ.
Речь идет о крупных сетевых ритейлерах продуктов, книг, одежды, бытовых товаров, стройматериалов и так далее. На текущий момент в рунете уже обнаружены архивы данных магазинов:
Сами компании пока не подтверждали утечки, но базы данных содержат предположительно личную информацию нескольких миллионов клиентов. Хакер обещает в ближайшее время слить данные еще трех компаний.
В открытом доступе появились базы данных клиентов ряда российских магазинов. Об этом пишут СМИ.
Речь идет о крупных сетевых ритейлерах продуктов, книг, одежды, бытовых товаров, стройматериалов и так далее. На текущий момент в рунете уже обнаружены архивы данных магазинов:
- Book24
- «Глория Джинс»
- «Ашан»
- «Твой Дом»
- «Аскона»
- «Леруа Мерлен»
- «Буквоед»
- «Едим дома»
- «ТВОЕ».
Сами компании пока не подтверждали утечки, но базы данных содержат предположительно личную информацию нескольких миллионов клиентов. Хакер обещает в ближайшее время слить данные еще трех компаний.