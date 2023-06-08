В сеть слили личные данные покупателей «Ашана», «Леруа Мерлен», «Глории Джинс» и других магазинов

Олег

Хацкер

Фото: Unsplash

В открытом доступе появились базы данных клиентов ряда российских магазинов. Об этом пишут СМИ.

Речь идет о крупных сетевых ритейлерах продуктов, книг, одежды, бытовых товаров, стройматериалов и так далее. На текущий момент в рунете уже обнаружены архивы данных магазинов:

  • Book24
  • «Глория Джинс»
  • «Ашан»
  • «Твой Дом»
  • «Аскона»
  • «Леруа Мерлен»
  • «Буквоед»
  • «Едим дома»
  • «ТВОЕ».

Сами компании пока не подтверждали утечки, но базы данных содержат предположительно личную информацию нескольких миллионов клиентов. Хакер обещает в ближайшее время слить данные еще трех компаний. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Утечки информации
Cсылки по теме:
Google Chrome экстренно обновился. Это исключительный случай
iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» сливали данные властям США
В Россию попали миллионы устройств, заражённых вирусами на заводах

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: близняшки из Atomic Heart
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии