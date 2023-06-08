В сеть слили личные данные покупателей «Ашана», «Леруа Мерлен», «Глории Джинс» и других магазинов

Book24

«Глория Джинс»

«Ашан»

«Твой Дом»

«Аскона»

«Леруа Мерлен»

«Буквоед»

«Едим дома»

«ТВОЕ».

В открытом доступе появились базы данных клиентов ряда российских магазинов. Об этом пишут СМИ.Речь идет о крупных сетевых ритейлерах продуктов, книг, одежды, бытовых товаров, стройматериалов и так далее. На текущий момент в рунете уже обнаружены архивы данных магазинов:Сами компании пока не подтверждали утечки, но базы данных содержат предположительно личную информацию нескольких миллионов клиентов. Хакер обещает в ближайшее время слить данные еще трех компаний.