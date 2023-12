В сеть слили подробности о One UI 6.1. Смартфоны Samsung скоро смогут рисовать обои и переводить звонки на другом языке

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В преддверии скорого анонса новой флагманской серии Galaxy S24 в сети появляется всё больше информации о следующем масштабном обновлении фирменной оболочки Samsung One UI 6.1.По данным инсайдеров, компания активно тестирует One UI 6.1 на устройствах серии Galaxy S23. Скорее всего, эти девайсы получат новую прошивку одними из первых в начале 2024 года.Примечательно, что в One UI 6.1 реализовано несколько функций генеративного искусственного интеллекта, включая обои, сгенерированные нейросетью. Нечто похожее мы видели в Google Pixel 8.Судя по скриншотам, пользователь может ввести текстом название объекта и предпочитаемый фон, а ИИ сгенерирует обои на основе запроса. Вдобавок на экран блокировки можно будет нанести эффекты погоды и размытия.Встроенный фоторедактор One UI 6.1 позволит перемещать объекты с помощью простого жеста перетаскивания. То есть можно будет выбрать объект на одном снимке, отделить его от фона, и перенести на другое изображение. Кроме того, смартфоны Samsung смогут дорисовывать несуществующие детали.В Samsung Notes появится опция краткого резюмирования длинных заметок. Среди прочих интересных нововведений — возможность перевода голосовых звонков в режиме реального времени с одного языка на другой для обоих собеседников, функция Voice Focus, а также оптимизированная зарядка аккумулятора, как в iPhone.