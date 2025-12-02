В сеть слили скрытые нюансы Samsung Galaxy Z TriFold. Очень странный смартфон



Фото: SamMobile



Компания Samsung Компания Samsung только представила свою первую двойную раскладушку, а журналисты уже обнаружили несколько неочевидных нюансов новинки. Подробности у SamMobile.

Согласно источнику, комплектация нового флагмана отличается от других дорогих смартфонов Galaxy. Новый «трифолд» поставляется в нетипично большой коробке, которая открывается как ювелирный сундучок. Внутри покупателя встречает не только смартфон, кабель и SIM-скрепка, но еще и блок питания на 45 ватт, а также тонкий пластиковый чехол, специально адаптированный под форму корпуса смартфона. Вполне вероятно, такая «щедрость» бренда распространится лишь на самую первую версию «трифолда», а следующие поколения вернутся к стандартному минимальному комплекту.Поскольку две половинки Z TriFold складываются внутрь, то теоретически всегда есть вероятность сложить их в неправильном порядке. В таком случае основной блок камер наверняка повредит внутренний дисплей противоположного сегмента. Чтобы это предотвратить, Samsung добавила в систему предупреждающие сигналы — они воспроизводятся, когда человек начинает складывать смартфон неправильно. Всё это выглядит как «костыли» и наверняка будет переосмыслено в следующих версиях.Что касается старта продаж, то первыми Z TriFold смогут купить в Южной Корее по цене, эквивалентной 200 тысячам рублей, а до конца декабря он поступит в продажу в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ — именно эти модели могут доехать до России. В период с января по март смартфон также выйдет в США. О релизе в ЕС пока ничего не известно.