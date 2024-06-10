В сеть слили список Mac и MacBook, которые не смогут обновиться на macOS 15



В продолжение информации о совместимых с iOS 18 и iPadOS 18 устройствах в сети появился возможный список компьютеров Mac, которые не получат обновление в 2024 году. Его опубликовали в 9to5Mac.



Согласно источнику, обновление macOS 15 смогут установить владельцы всех Mac и MacBook, которые были совместимы с macOS 14 Sonoma в 2023 году. Это значит, что мимо апдейта «пролетают» уже потерявшие в прошлом году поддержку MacBook Pro 2017 года, Mac mini 2015 года и iMac 2017 года. Список совместимых с macOS 15 компьютеров выглядит так:







MacBook Air 2018 и новее

MacBook Pro 2018 и новее

Mac mini 2018 и новее

iMac 2019 и новее

iMac Pro 2017

Mac Pro 2019 и новее

Mac Studio (все модели).

Из этого списка может быть исключение: iMac 2019 может оказаться за бортом, если чип Т2 будет обязательным условием для апдейта. Но вероятность этого очень мала. Получается, что всем владельцам пяти- и шестилетних Mac можно выдохнуть и расслабиться: поддержка их компьютеров продлится еще минимум год. Любопытно, что из всех ожидаемых апдейтов лишь iPadOS 18 предположительно прекратит поддержку трех устройств. Из этого списка может быть исключение: iMac 2019 может оказаться за бортом, если чип Т2 будет обязательным условием для апдейта. Но вероятность этого очень мала. Получается, что всем владельцам пяти- и шестилетних Mac можно выдохнуть и расслабиться: поддержка их компьютеров продлится еще минимум год. Любопытно, что из всех ожидаемых апдейтов лишь iPadOS 18 предположительно прекратит поддержку трех устройств.