В сеть слили тесты будущего конкурента iPhone 14 Pro. Впечатляет!



В сети появился скриншот с результатами синтетических тестов будущего флагмана от Xiaomi. Его опубликовал известный инсайдер Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.



Судя по всему, цифры, которые выдал Xiaomi 13 в синтетическом тесте Geekbench 5, поразили даже самого автора поста. Он подписал скриншот так:



«Результаты Xiaomi 13 в Geekbench просто сумасшедшие!»