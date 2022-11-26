В сеть слили тесты будущего конкурента iPhone 14 Pro. Впечатляет!

В сети появился скриншот с результатами синтетических тестов будущего флагмана от Xiaomi. Его опубликовал известный инсайдер Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.
Судя по всему, цифры, которые выдал Xiaomi 13 в синтетическом тесте Geekbench 5, поразили даже самого автора поста. Он подписал скриншот так:
«Результаты Xiaomi 13 в Geekbench просто сумасшедшие!»
Снимок экрана показывает, что прототип смартфона набрал 1507 баллов в однопоточном режиме, и 5343 — в многопоточном. Это действительно впечатляющий результат: если 1507 в Single-Core является нормальным показателем для чипа Snapragon 8 Gen 2, то 5343 в Multi-Core это очень много.
Для сравнения, iPhone 14 Pro Max набирает 1874 и 5374 баллов, Samsung Galaxy S22+ показывает 1096 и 3142, а Google Pixel 7 Pro — 1068 и 3149. Получается, что будущий флагман от Xiaomi может оказаться равным iPhone 14 Pro по производительности.