Xiaomi 13 Geekbench

В сеть слили тесты будущего конкурента iPhone 14 Pro. Впечатляет!

Олег

Xiaomi 13


В сети появился скриншот с результатами синтетических тестов будущего флагмана от Xiaomi. Его опубликовал известный инсайдер Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.

Судя по всему, цифры, которые выдал Xiaomi 13 в синтетическом тесте Geekbench 5, поразили даже самого автора поста. Он подписал скриншот так:
«Результаты Xiaomi 13 в Geekbench просто сумасшедшие!»  

Xiaomi 13

Снимок экрана показывает, что прототип смартфона набрал 1507 баллов в однопоточном режиме, и 5343 — в многопоточном. Это действительно впечатляющий результат: если 1507 в Single-Core является нормальным показателем для чипа Snapragon 8 Gen 2, то 5343 в Multi-Core это очень много.

Для сравнения, iPhone 14 Pro Max набирает 1874 и 5374 баллов, Samsung Galaxy S22+ показывает 1096 и 3142, а Google Pixel 7 Pro — 1068 и 3149. Получается, что будущий флагман от Xiaomi может оказаться равным iPhone 14 Pro по производительности. 

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Источник:
Ice Universe
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Комментарии

+32
kuzicheff
вау! нет. всем насрать.
Сегодня в 06:53
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EDD
+130
EDD
И???
Сегодня в 07:57
#
Den Prite
+117
Den Prite
Это всего лишь цифры))
Сегодня в 08:20
#
Tormaz
+503
Tormaz
В тестах обычного использования, без ультратяжелых игр, никто не отличит по быстродействию и плавности, айфон Х, от айфон 14 про.
4 минуты назад
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