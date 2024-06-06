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В сеть слили точные размеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вот это лопаты!

Олег

Фото: Twitter


Инсайдер выложил в Twitter утечку точных габаритов будущих iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.

Ранее уже сообщалось, что Pro-смартфоны Apple увеличатся в размерах из-за бОльшей диагонали дисплеев. Теперь стало известно, насколько они будут габаритнее текущих моделей. Изменения существенные.

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Вот табличка с размерами iPhone 16 Pro / 16 Pro Max в сравнении с iPhone 15 / 15 Pro Max:

Таблица

Как видно, смартфоны станут выше на 3 мм и шире почти на миллиметр. Такую разницу совершенно точно можно будет почувствовать в реальной жизни. При этом рамки станут сильно тоньше, благодаря чему нивелируется увеличение диагонали на 0,2 дюйма. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1405
tellurian
Можно будет задуматься о версии про
Сегодня в 11:53
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Вася Вотафаков
+5807
Вася Вотафаков
Если на эту лопату натянуть чехол, то зимой ей можно будет чистить снег с автомобиля стекла 🤣
2 часа назад в 12:01
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