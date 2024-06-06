В сеть слили точные размеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Вот это лопаты!



Инсайдер выложил в Twitter утечку точных габаритов будущих iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.



Ранее уже сообщалось, что Pro-смартфоны Apple увеличатся в размерах из-за бОльшей диагонали дисплеев. Теперь стало известно, насколько они будут габаритнее текущих моделей. Изменения существенные.







Вот табличка с размерами iPhone 16 Pro / 16 Pro Max в сравнении с iPhone 15 / 15 Pro Max:







Как видно, смартфоны станут выше на 3 мм и шире почти на миллиметр. Такую разницу совершенно точно можно будет почувствовать в реальной жизни. При этом рамки станут сильно тоньше, благодаря чему нивелируется увеличение диагонали на 0,2 дюйма. Вот табличка с размерами iPhone 16 Pro / 16 Pro Max в сравнении с iPhone 15 / 15 Pro Max:Как видно, смартфоны станут выше на 3 мм и шире почти на миллиметр. Такую разницу совершенно точно можно будет почувствовать в реальной жизни. При этом рамки станут сильно тоньше, благодаря чему нивелируется увеличение диагонали на 0,2 дюйма.