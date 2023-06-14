В сеть слили ценники всех iPhone 15. Это просто вселенская печаль

Фото: 9to5Mac
Новый инсайд раскрывает ценообразование будущих смартфонов линейки iPhone 15. Об этом написали в Digital Trends.
Подробности опубликовало китайское издание Economic Daily News. Согласно ему, будущие айфоны, которые Apple представит осенью, существенно поднимутся в цене. Ожидается рост на 10-20%, что составит от 100 до 200 долларов прибавки к каждой модели.
Для примера: базовый iPhone 14 сейчас продается за $799, а будет — за $899. А iPhone 15 Pro может подорожать еще сильнее — до $1099 или даже $1199 против $999 за iPhone 14 Pro сейчас.
О самом большом и продвинутом iPhone 15 Pro Max (или iPhone 15 Ultra) даже думать грустно. Инсайдер утверждает, что он может подорожать до $1299 за базовую конфигурацию, и стоить до $1799 за версию с 1 ТБ-накопителем.
Подобное удорожание, если оно состоится, максимально приблизит iPhone 15 Pro к гибким смартфонам — тот же Samsung Galaxy Z Fold 4 стартует с отметки $1800.
Ранее Тим Кук оправдался за высокую стоимость XR-гарнитуры Apple Vision Pro. Инсайдеры уверены, что в течение двух лет компания представит её удешевленную версию.
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