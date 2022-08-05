В сеть слиты подробности нового дизайна будущего iPad — выглядит очень странно

В сети появились подробности и рендеры будущего iPad 10,2 от Apple. Об этом рассказали в MacRumors.
Согласно источнику, инсайдеры ожидают большого редизайна самой бюджетной модели iPad — с диагональю 10,2 дюйма. В частности, MySmartPrice предоставили рендеры этого устройства, основанные на все доступных сейчас утечках.
На фото можно увидеть, что концептуально следующий iPad 10,2 будет очень похож на iPad Air и iPad Pro последних поколений. Это такой же корпус с плоскими гранями и прямыми углами, длинная и плоская кнопка Power на верхней грани и выступающая камера сзади. К слову, выступ может быть овальным, а под камерой расположится либо вспышка, либо микрофон.
Любопытно, что рендеры предполагают наличие кнопки Home с Touch ID и широкие рамки вокруг дисплея, что смотрится довольно странно. Доподлинно неизвестно, правда ли это — есть вероятность, что в бюджетном iPad тоже сделают «безрамочный» дисплей.
Что касается «железных» изменений, то здесь стоит ждать замены Lightning на USB-С — об этом уже сообщалось ранее. Кроме того, обновленный iPad 10,2 получит SoC Apple A14 (как в iPhone 12), два либо четыре динамика и модуль 5G. А вот 3,5-мм разъем для наушников может исчезнуть.
Ранее мы рассказали, что iPad Air 6 тоже ждет большой редизайн визуала.