iPad 10 2 Утечки

В сеть слиты подробности нового дизайна будущего iPad — выглядит очень странно

Олег

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В сети появились подробности и рендеры будущего iPad 10,2 от Apple. Об этом рассказали в MacRumors.

Согласно источнику, инсайдеры ожидают большого редизайна самой бюджетной модели iPad — с диагональю 10,2 дюйма. В частности, MySmartPrice предоставили рендеры этого устройства, основанные на все доступных сейчас утечках. 

ipad feature

На фото можно увидеть, что концептуально следующий iPad 10,2 будет очень похож на iPad Air и iPad Pro последних поколений. Это такой же корпус с плоскими гранями и прямыми углами, длинная и плоская кнопка Power на верхней грани и выступающая камера сзади. К слову, выступ может быть овальным, а под камерой расположится либо вспышка, либо микрофон. 

iPad feature

Любопытно, что рендеры предполагают наличие кнопки Home с Touch ID и широкие рамки вокруг дисплея, что смотрится довольно странно. Доподлинно неизвестно, правда ли это — есть вероятность, что в бюджетном iPad тоже сделают «безрамочный» дисплей.

Что касается «железных» изменений, то здесь стоит ждать замены Lightning на USB-С — об этом уже сообщалось ранее. Кроме того, обновленный iPad 10,2 получит SoC Apple A14 (как в iPhone 12), два либо четыре динамика и модуль 5G. А вот 3,5-мм разъем для наушников может исчезнуть.

Ранее мы рассказали, что iPad Air 6 тоже ждет большой редизайн визуала



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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ken Kennedy
+26
Ken Kennedy
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2 минуты назад
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