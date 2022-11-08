В сеть слиты сразу 7 долгожданных нововведений iPhone 15

В сентябре 2022 года Apple представила линейку iPhone 14. Не прошло и месяца, как интернет уже начал обсуждать слухи об iPhone 15, который должен выйти осенью 2023 года.С помощью MacRumors мы собрали семь нововведений, которые могут появиться в линейке iPhone 15.Мы уже много обсуждали новый законопроект Евросоюза, который буквально обязывает Apple заменить Lightning на USB-С. Похоже, что это случится в 2023 году, но сначала компания может перевести на новый порт лишь iPhone 15 Pro, а уже в 2024 году его получат все модели iPhone 16.В iPhone 15 физические кнопки громкости и включения/выключения могут быть заменены на сенсорные. По слухам, их встроят по принципу кнопки Home в iPhone 7/8: чувствительная к нажатию сенсорная площадка без физических элементов. Имитировать щелчок будет модуль Haptic Engine.Инсайдеры говорят, что в 2023 году новый «динамический островок» могут получить все модели iPhone 15 — как Pro-версии, так и более бюджетные. Судя по всему, вероятность такого апдейта очень высока, поэтому стоит подождать iPhone 15, если вам нравится Dynamic Island, но нет желания покупать дорогой iPhone 14 Pro.Слухи о появлении перископического объектива в iPhone ходят уже пару лет, но пока что мы не увидели такого обновления. Инсайдеры говорят, что ключевой фишкой iPhone 15 Pro станет именно перископ: он позволит интегрировать в девайс систему оптического зума невиданной для смартфонов дальности.Здесь всё просто: iPhone 15 Pro Max может выйти под названием iPhone 15 Ultra. Это несколько упросит нейминг айфонов; кроме того, у Apple уже есть продукты с приставкой Ultra.В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (Ultra) появится новый чип Apple A17. Его ключевой особенностью станет техпроцесс 3-нм. Чип станет на 10-15% шустрее и до 30% энергоэффективнее. При этом iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат SoC A16.В новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (Ultra) может увеличиться объем оперативной памяти. В модельном ряду 2022 года её 6 Гб, а через год может стать 8 Гб.Каких нововведений в следующих iPhone вы ждете больше всего? Поделитесь в комментариях.