В сеть слиты сразу 7 долгожданных нововведений iPhone 15

В сентябре 2022 года Apple представила линейку iPhone 14. Не прошло и месяца, как интернет уже начал обсуждать слухи об iPhone 15, который должен выйти осенью 2023 года.
С помощью MacRumors мы собрали семь нововведений, которые могут появиться в линейке iPhone 15.
1. USB-С
Мы уже много обсуждали новый законопроект Евросоюза, который буквально обязывает Apple заменить Lightning на USB-С. Похоже, что это случится в 2023 году, но сначала компания может перевести на новый порт лишь iPhone 15 Pro, а уже в 2024 году его получат все модели iPhone 16.
2. Боковые кнопки
В iPhone 15 физические кнопки громкости и включения/выключения могут быть заменены на сенсорные. По слухам, их встроят по принципу кнопки Home в iPhone 7/8: чувствительная к нажатию сенсорная площадка без физических элементов. Имитировать щелчок будет модуль Haptic Engine.
3. Dynamic Island
Инсайдеры говорят, что в 2023 году новый «динамический островок» могут получить все модели iPhone 15 — как Pro-версии, так и более бюджетные. Судя по всему, вероятность такого апдейта очень высока, поэтому стоит подождать iPhone 15, если вам нравится Dynamic Island, но нет желания покупать дорогой iPhone 14 Pro.
4. Новый объектив
Слухи о появлении перископического объектива в iPhone ходят уже пару лет, но пока что мы не увидели такого обновления. Инсайдеры говорят, что ключевой фишкой iPhone 15 Pro станет именно перископ: он позволит интегрировать в девайс систему оптического зума невиданной для смартфонов дальности.
5. Новое название
Здесь всё просто: iPhone 15 Pro Max может выйти под названием iPhone 15 Ultra. Это несколько упросит нейминг айфонов; кроме того, у Apple уже есть продукты с приставкой Ultra.
6. Новый чип
В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (Ultra) появится новый чип Apple A17. Его ключевой особенностью станет техпроцесс 3-нм. Чип станет на 10-15% шустрее и до 30% энергоэффективнее. При этом iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат SoC A16.
7. Оперативная память
В новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (Ultra) может увеличиться объем оперативной памяти. В модельном ряду 2022 года её 6 Гб, а через год может стать 8 Гб.
Каких нововведений в следующих iPhone вы ждете больше всего? Поделитесь в комментариях.
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