В сеть случайно утек странный девайс Apple. У него iOS 15.5, порт USB-C и 1,5 Гб оперативки 🤔

В сети появилась утечка, указывающая на неизвестный до сих пор девайс от Apple со странными характеристиками. Об этом написали в Gizmochina.
Согласно источнику, информацию рассекретили после утечки базы данных FCC — ведомства, которое занимается официальной регистрацией новой электроники в США. По сведениям из этой базы Apple зарегистрировала новое устройство с артикулом А2657 довольно странными техническими характеристиками. Вот они:
- Прошивка 19А47 (это номер сборки одной из версий iOS 15.5)
- Два порта Gigabit Ethernet
- Wi-Fi
- Bluetooth
- NFC
- USB Type-С
- 32 Гб внутренней памяти
- 1.5 Гб оперативной памяти.
Согласно документам, Apple назвала это устройство Network Adapter («Сетевой адаптер»). Пока сложно понять, что именно прячется под этим названием и имеет такие характеристики. Можно предположить, что Apple вновь выпустит собственный роутер — спецификации вполне укладываются в логику такого девайса, кроме того, ранее компания много лет выпускала роутеры.
Возможно, окончательный ответ мы получим на WWDC 2022 или же осенью, на презентации линейки iPhone 14.