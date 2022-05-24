Apple Утечки

В сеть случайно утек странный девайс Apple. У него iOS 15.5, порт USB-C и 1,5 Гб оперативки 🤔

Олег

Кукъ


В сети появилась утечка, указывающая на неизвестный до сих пор девайс от Apple со странными характеристиками. Об этом написали в Gizmochina. 

Согласно источнику, информацию рассекретили после утечки базы данных FCC — ведомства, которое занимается официальной регистрацией новой электроники в США. По сведениям из этой базы Apple зарегистрировала новое устройство с артикулом А2657 довольно странными техническими характеристиками. Вот они: 
  • Прошивка 19А47 (это номер сборки одной из версий iOS 15.5) 
  • Два порта Gigabit Ethernet 
  • Wi-Fi 
  • Bluetooth 
  • NFC 
  • USB Type-С 
  • 32 Гб внутренней памяти 
  • 1.5 Гб оперативной памяти. 
Помимо этого, в сертификате присутствует еще одна версия девайса, которая имеет порт Lightning вместо USB-C и 1 Гб оперативки вместо 1.5 Гб. 

Согласно документам, Apple назвала это устройство Network Adapter («Сетевой адаптер»). Пока сложно понять, что именно прячется под этим названием и имеет такие характеристики. Можно предположить, что Apple вновь выпустит собственный роутер — спецификации вполне укладываются в логику такого девайса, кроме того, ранее компания много лет выпускала роутеры. 

Возможно, окончательный ответ мы получим на WWDC 2022 или же осенью, на презентации линейки iPhone 14. 

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Источник:
Gizmochina
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